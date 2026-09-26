Condenan al dueño de un supermercado en Queens por encabezar una red de secuestros

El propietario de un supermercado de Queens, que se creía el “Rey de Nueva York”, fue declarado culpable de dirigir una serie de secuestros por venganza dentro de su comunidad bangladesí, informaron las autoridades.

A un jurado de una corte federal de Brooklyn le bastaron solo dos horas para declarar a Abu Chowdhury, de 36 años, culpable de tres cargos de secuestro y otros tres de conspiración para secuestrar.

El juicio, que tuvo una duración de dos semanas, incluyó videos de los tres secuestros realizados por él y sus cómplices, así como testimonios de las víctimas y de dos cómplices que aceptaron colaborar con la fiscalía.

Chowdhury, copropietario del supermercado BD Fresh en Jamaica, Queens, escogió a sus víctimas para realzar su reputación y defender el honor de su novia, ahora esposa, Iffat Lubna, quien fue condenada en un juicio separado en abril.

El acusado estaba “furioso por lo que consideraba un golpe a su reputación”, dijo el martes el fiscal federal adjunto Joshua Tanen en su alegato final. “Quería proteger y promover su (reputación), y demostrar a su comunidad que él era, como decía, el ‘Rey de Nueva York'”.

Los cargos en cuestión conllevan una pena de cadena perpetua, aunque, de forma más realista, se enfrenta a la perspectiva de pasar décadas en una celda, indicaron los funcionarios.

“Los actos cometidos por el acusado, junto con sus coacusados ​​y cómplices, fueron brutales y carentes de sentido; no pueden tolerarse en una sociedad civilizada”, aseguró el fiscal federal Joseph Nocella, informó Daily News.

La primera víctima de Chowdhury estaba envuelta en una disputa de años en TikTok con un residente de Queens de 41 años; en cierto momento, empezó a increpar al acusado, retándolo a pelear y jactándose de que el dueño del supermercado “no era el dueño de las calles”. Entonces, el hombre emboscó a la víctima el 27 de marzo de 2023 en la intersección de la calle 181 y Hillside Avenue, en Jamaica, y la obligó a subir a una camioneta Honda para hacer un recorrido violento de varias horas por Queens, junto a su cómplice Ruhel Choudhury, que estaba al volante. El jurado observó el video, grabado por el mismo Chowdhury, en el que se veía a la víctima desnuda frente a su garaje.

Al final, los secuestradores le dieron agua mezclada con algún sedante; al recuperar la consciencia, esta se encontró en un hospital local con numerosas heridas.

Chowdhury secuestró y torturó a sus dos siguientes víctimas porque le habían faltado al respeto a su pareja.

Una de esas víctimas había conocido a Lubna en una clase de inglés como segunda lengua impartida por internet y la contactó el 10 de mayo de 2023 por medio de Microsoft Teams para tratar de cortejarla. Como parte de su estrategia para seducirla, la comparó con “un puré de patatas insípido”, pero aseguró que, en manos de un chef experto de hotel, ella podría convertirse en “una deliciosa croqueta de patata… un *kacchi biryani* irresistible” (en referencia a un plato del sur de Asia).

A Lubna no le hizo gracia su comentario; en una grabación, dijo: “Quiero su cadáver”.

Así que entre ella y Chowdhury le tendieron una trampa. Ella aceptó salir con la víctima, pero no se presentó en la cita, mientras el hombre volvía a casa a pie el 11 de mayo. Chowdhury y un cómplice lo emboscaron y lo obligaron a subir a una minivan. Lubna estaba dentro del vehículo.

Los llevaron por todo Queens, le quitaron el teléfono, lo golpearon con una barra metálica, lo pisotearon, usaron su tarjeta de banco para retirar $1,000 dólares y llamaron a su padre para exigir un rescate. Después lo llevaron al hotel Corona, en Long Island City, donde Chowdhury abusó sexualmente de él con una barra de metal, indicaron los fiscales.

El hombre fue condenado después de que Lubna fuera declarada culpable en un juicio separado.

La fiscalía logró obtener la condena de los cómplices Syed Ruhel Ahmed, de 46, Shahed Alom, de 32, y Ruhel Choudhry, de 36 años. Otros dos integrantes de la banda de secuestradores colaboraron con las autoridades.

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