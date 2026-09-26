Caen dos sujetos que ingresaban a escondidas a la red del alcantarillado en NY

Dos hombres fueron arrestados en un caso que desconcertó a los detectives y a los residentes de la ciudad de Nueva York este verano, cuando hubo personas que ingresaban al sistema de alcantarillado subterráneo de la Gran Manzana.

Samuel Reveron, de 25 años, y Kevin Rodríguez, de 26, fueron arrestados cada uno por dos cargos de allanamiento de morada, informó NBC News.

De acuerdo con la denuncia penal, los dos individuos fueron acusados por su implicación con el último incidente sucedido en la ciudad, en el que varios sujetos salieron de una alcantarilla cerca de la 1:30 de la madrugada del miércoles en Manhattan. La alcantarilla en cuestión estaba cerca del hotel donde el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tenía previsto alojarse durante su presencia en la Asamblea General de la ONU.

El documento judicial dice que los dos hombres “se identificaron como las personas que entraron en la alcantarilla”. Aseguraron que habían ingresado juntos para hallar objetos de valor que habían sido arrastrados por el agua de lluvia.

No se les imputó cargos en ningún otro caso vinculado con el alcantarillado, pero el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aseveró que el incidente “encaja con los mismos criterios” que casos previos.

Las cámaras de seguridad grabaron varios incidentes nocturnos a inicios de este verano en los que grupos de personas entraban o salían de túneles de alcantarillado por medio de agujeros de mantenimiento en las calles de Brooklyn y Queens, informó Fox 43.

En un hecho que tuvo lugar en Williamsburg, Brooklyn, se grabó a un grupo de aproximadamente siete personas saliendo de una alcantarilla de mantenimiento. Llevaban linternas en la cabeza y lo que parecían ser palas y otro tipo de herramientas. Uno de ellos estuvo a punto de ser arrollado por un automóvil mientras salía del suelo.

En otro video, unas siete personas salieron de una alcantarilla cerca de las 2:00 de la madrugada en una calle tranquila del barrio Gravesend de Brooklyn. Caminaron hacia autos estacionados y sacaron ropa limpia para cambiarse. El NYPD explicó que el grupo entró a las alcantarillas alrededor de las 11:00 de la noche, lo que significa que podrían haber estado bajo tierra por tres horas.

A inicios de mayo, tres personas vestidas con botas impermeables hasta la cintura y otros equipos de protección forzaron la tapa de una alcantarilla de mantenimiento y descendieron al interior de una calle de Queens. La última persona cerró la tapa mientras los automóviles que se acercaban reducían la velocidad hasta detenerse.

El vocero del NYPD, Rob Wolejza, declaró en junio a AP News que entrar en las alcantarillas no solo es ilegal, sino también “extremadamente peligroso”.

“Las alcantarillas pueden contener numerosos peligros, como gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados”, declaró Wolejsza en un comunicado. “Por estas razones, el público nunca debe entrar en una tubería, desagüe, alcantarilla, pozo de registro o emisario”.

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