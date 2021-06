Hallan bebé muerta en refugio para personas sin hogar en Harlem, Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mariya Huebler, una bebé de 2 años, fue encontrada muerta dentro de un refugio para personas sin hogar en Harlem (NYC).

Luego de una llamada a 911, la pequeña fue encontrada inconsciente justo antes de las 11:45 p.m. del lunes en 30 Hamilton Place en Hamilton Heights, dijo la policía de Nueva York. Fue llevada al Hospital Mount Sinai Saint Luke, donde la declararon muerta.

La menor no mostraba signos evidentes de trauma y un médico forense de la ciudad está investigando la causa de la muerte, dijeron los policías.

Este refugio es administrado por la organización sin fines de lucro Help USA y alberga a decenas de familias, acotó New York Post. No hubo detalles disponibles sobre el entorno familiar de la menor.

A principios de la década de 2010, ese refugio se vio afectado por el deterioro de las condiciones de seguridad y salud, incluidas paredes dañadas, limpieza deficiente y problemas relacionados con cunas. En febrero de 2014, una niña de 3 meses murió después de que la sacaran de urgencia del refugio debido a un paro cardíaco, recordó Daily News.