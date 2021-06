Investigan caso de falsa reportera de Univision que se coló a conferencia de Kamala Harris en México

La visita de Kamala Harris a México estuvo marcada por una inesperada polémica en una conferencia de prensa cuando una mujer que fue presentada erróneamente como reportera de Univision cuestionó a la vicepresidenta.

“Yo voté por usted”, dijo María Fernanda Reyes antes de hacer su pregunta a Harris. La frase llamó la atención de la prensa internacional y desató una serie de cuestionamientos sobre la objetividad de la cadena.

Y es que Reyes no es empleada de la cadena hispana, según su propia versión llegó a la sala de la conferencia de prensa en un lujoso hotel de la Ciudad de México, por casualidad y la seguridad de la vicepresidenta no fue capaz de detectarla como una persona ajena a la prensa.

“Nuestra siguiente pregunta es de María Fernanda de Univision”, dijo una presentadora, sin que la empresaria aclarara que era un error.

“Gracias señora vicepresidenta. Para mí es un honor porque precisamente fui a votar por primera vez como ciudadana naturalizada y voté por usted”, dijo ante el asombro de los presentes.

Lo cierto es que Univision sí tiene una periodista de nombre María Fernanda, pero su apellido es López.

“Mi nombre es María Fernanda LÓPEZ, nunca en mi vida he viajado a México. Estuve en Miami durante el incidente donde una señora llamada María Fernanda REYES fue presentada por error como reportera de Univision, lo cual es incorrecto… “, aclaró a Fox News la periodista.

Reyes fue severamente cuestionada por Maria Antonieta Collins de Univision la mañana del miércoles. Ella aseguró que todo se trató de un error, pues estuvo presente en la reunión de Kamala Harris con empresarias y después de que una cámara de la cadena le pegó en la cabeza, acompañó a su equipo al salón.

El director de noticias Univision, Daniel Coronell, aclaró lo sucedido ante las múltiples reacciones en medios anglosajones como New York Post.

In Mexico an individual which has no association with @Univision claimed to be a reporter for @UniNoticias in order to ask the @VP a question and to compliment @KamalaHarris. Let it be clear to everyone that Ms. Maria Fernanda Reyes is not part of this media organization https://t.co/edxyzRVlt8

— Daniel Coronell (@DCoronell) June 9, 2021