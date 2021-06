Qué significa que El Salvador autorice bitcoin como moneda regular tras impulso de Nayib Bukele

Con una Asamblea Legislativa bajo su control, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tuvo problema en la aprobación de la llamada Ley Bitcoin, la cual permitirá que esta criptomoneda sea considerada de “curso legal”, es decir, además del colón, su moneda nacional.

Esto convierte a El Salvador en el primer país del mundo en elevar Bitcoin a ese nivel, aunque dicha criptomoneda está regulada a nivel mundial.

De este modo, dicha criptomoneda podrá utilizarse “en cualquier transacción”, ya sea en forma personal o institucional, para procesos publicos y privados.

Esto obliga a todos los entes económicos del país a aceptar el bitcoin cuyo precio será regulado libremente por el mercado, al igual que el dólar, que será la moneda de referencia.

Las únicas personas que no están obligadas a esta ley son aquellas que no tengan acceso a la tecnología, incluido internet.

Cabe recordar que El Salvador es el segundo país de América Latina y el Caribe con menos conectividad, ya que solamente el 45 por ciento de su población tiene cobertura, según un reporte del 2020 de Microsoft, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la ley, el Estado promoverá la capacitación y mecanismos para que la población pueda acceder al nuevo tipo de transacciones.

“La ley Bitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero para quienes no quieran asumir riesgos“, afirmó Bukele en Twitter.

El mandatario, quien tiene como foto de perfil una imagen con los ojos destellantes en tono azul, celebró la aprobación de la norma, la cual fue avalada con 84 votos contra 62.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

History! #Btc🇸🇻

