Alimentación basada en plantas: los 10 documentales de Netflix que mejor explican sus beneficios

No existen dudas: seguir una dieta basada en plantas es el futuro de la humanidad. Hoy en día más que nunca sabemos que se trata de un estilo de vida sostenible y determinante en la prevención de enfermedades crónicas y la protección del medio ambiente. No en vano en los últimos años reconocidos científicos y organizaciones de salud en todo el mundo, no dejan de hablar sobre sus bondades.

Por fortuna cada vez son más las personas interesadas en adentrarse en este fascinante estilo de vida y conocer más al respecto. La buena noticia es que actualmente tenemos disponibles documentales de muy buena calidad que analizan todas las áreas de la alimentación y el veganismo, abarcando los temas más relevantes: el tratamiento de los animales y la ética que lo rodea, los métodos de producción de alimentos, incluida la agricultura industrial, los beneficios para la salud, el impacto ambiental de la agricultura animal y los conceptos erróneos sobre el consumo de carne. Sin lugar a dudas estos innovadores contenidos ampliarán tu visión y te ayudarán a tomar decisiones más saludables para tu familia y el planeta.

1. The Game Changers

Un contenido especialmente relevante para los deportistas, sobre todo aquellos que tienen ciertas creencias limitantes sobre la masa muscular y la dieta basada en plantas. Este documental llega para romper los mitos creados entorno a los atletas y el consumo de grandes cantidades de carne y otros productos lácteos para obtener suficiente proteína que alimente la musculatura. Literalmente es un nuevo enfoque que cambia la manera en la que por años hemos visto el deporte y la nutrición. Producido por James Cameron, Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan, llega para confirmar los beneficios de apostar por el consumo de proteínas provenientes de plantas y cómo son el mejor aliado para eliminar la ingesta de productos de origen animal ¿Los beneficios? Menos inflamación, menor riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión y diabetes tipo 2, y mayor rendimiento sexual. En este convincente documental, cuenta con la valiosa colaboración de James Wilks, un ex luchador de UFC y experto en artes marciales que viaja por el mundo en busca de la verdad sobre la carne, las proteínas y la fuerza.

2. What the health

What the health, es uno de los contenidos más realistas y crudos sobre el tema. De hecho ha sido aclamado por la crítica como “el documental sobre la salud que las organizaciones de salud no quieren que veas.” Este maravilloso contenido sigue el viaje del cineasta Kip Andersen, en su camino por descubrir las relaciones poco saludables entre el estado, la industria de la agricultura animal y las grandes farmacéuticas. Lo más relevante es que examina y expone las consecuencias para la salud del consumo de carne y lácteos, así como los esfuerzos existentes para encubrirlos. Se trata de un documental de investigación que crea conciencia sobre la crisis de salud mundial y el consumo de alimentos responsables.

3. Cowspiracy

Cowspiracy es lo equivalente al antecedente de What the Health, ambos creados por el magnífico dúo de cineastas, Kip Andersen y Keegan Kuhn. Cowspiracy: The Sustainability Secret, es un documental medioambiental que revela datos escalofriantes sobre la industria más destructiva en la actualidad: la agricultura animal. Refleja con bastante precisión científica como la agricultura animal es la principal causa de varios problemas que enfrenta nuestro planeta en la actualidad, solo por mencionar algunos temas: la contaminación del agua, deforestación, extinción de especies y erosión de la capa superficial del suelo. La lista continúa, es larga y preocupante. Sin lugar a dudas una nueva visión para cuestionarnos sobre el consumo excesivo de productos de origen animal y su origen.

4. Earthlings

Para todos los amantes de los animales, este documental es digno de acabar con la caja de pañuelos. Aborda el uso desmesurado de los animales en la industria, para obtener alimento, ropa, mascotas y entretenimiento, así como los fines científicos. Con la increíble colaboración de Joaquin Phoenix, esta película profundiza en tiendas de mascotas, refugios de animales, fábricas de cachorros y otras organizaciones similares, revelando sus prácticas diarias a través de filmaciones gráficas.

5. Fork Over Knives

La principal inspiración de esta película documental es invitar a la sociedad a seguir una dieta basada en alimentos integrales y vegetales, para revertir o prevenir diversas enfermedades crónicas. Además enfatiza de manera tajante sobre los efectos de uno de los más grandes males de la sociedad occidental moderna: el alto consumo de ultraprocesados. Una clara invitación a apostar por el consumo de alimentos integrales basados en plantas como el futuro de nuestra salud. Esta película examina el trabajo del médico Caldwell Esselstyn y el profesor de bioquímica nutricional T. Colin Campbell, afirmando que ciertas enfermedades, como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas, se pueden prevenir consumiendo una dieta a base de plantas y evitando los alimentos procesados ​​y de origen animal.

6. Blackfish

Otro de los contenidos para hacernos llorar es Blackfish. Cuenta la historia de Tilikum, una orca capturada en 1983 en la costa de Islandia y mantenida en cautiverio por SeaWorld. Para muchos se trata de la infame orca responsable de la muerte de tres humanos, incluidos dos entrenadores de orcas. Sin embargo este documental llega para romper cualquier creencia al respecto y se centra en comprobar las consecuencias de mantener a las orcas en cautiverio y también reta las declaraciones de SeaWorld sobre la calidad de vida de las orcas en cautiverio (quienes presumen es similar a las condiciones de vida de orcas salvajes). El documental también incluye entrevistas con la directora científica de Non-Human Rights Project, Lori Marino, y ex entrenadoras de orcas. Blackfish demuestra cómo al ser capturadas y separadas de su especie, las ballenas sufren de un estrés grave y diversos problemas de salud.

7. Okja

Es más una película que un documental, sin embargo vale la pena verla ya que el corazón de su mensaje nos invita a seguir una alimentación vegana. Cuenta la conmovedora historia de Mija, una chica surcoreana, y su enorme amigo super cerdo Okja; sin embargo todo cambia para ellos cuando una empresa multinacional propiedad de una familia en Nueva York, toma a Okja y la pone en un laboratorio en Nueva Jersey donde es tratada violentamente y criada a la fuerza con otro cerdo. Esta película de Netflix toca el delicado vínculo entre un ser humano y un animal.

8. Peaceable Kingdom

Se cuenta con una primer versión de este contenido del año 2004, el cual presenta a varios agricultores que dijeron no a la matanza de animales y su viaje hacia la conversión al veganismo. Posteriormente surge una versión más actual en el año 2009, con el título Peaceable Kingdom: The Journey Home. Este documental explora las experiencias de personas con antecedentes agrícolas tradicionales en su lucha moral con su forma de vida. Habla sobre la curación y la transformación, mostrando la relación y conexión de los granjeros con los animales bajo su cuidado, mientras que al mismo tiempo ofrece una visión de la complicada red de fuerzas sociales y económicas que crean su conflicto interno. Además abarca otro maravilloso escenario sobre el rescate animal.

9. Vegucated

Una clara visión sobre los desafíos de convertirse al veganismo. Este documental se basa en las historias de tres neoyorquinos que aman la carne y los productos lácteos, los cuales no son nada conscientes sobre como sus elecciones de alimentos afectan no solo a sus cuerpos sino a la Tierra en general ¿El reto? Seguir una dieta vegana durante seis semanas. Este documental explora los desafíos en su camino hacia la veganidad, mientras descubren los horribles secretos de la agricultura animal y las industrias lácteas. Sin lugar a dudas una gran propuesta para quienes dudan en sumarse a seguir una dieta basada en plantas, una visión íntima de tres personas comunes que apuestan por un cambio.

10. Fat, Sick, and Nearly Dead 1

Sin lugar a dudas Fat, Sick, and Nearly Dead, es uno de los contenidos más sorprendentes sobre los devastadores efectos de seguir un estilo de vida basado en alimentos procesados y comidas rápidas. Se trata de la historia de Joe Cross, un hombre con sobrepeso de 45 kilos que sufre de una enfermedad autoinmune, sin lugar a dudas es un documental inspirador que habla sobre cómo encontrar la respuesta para estar y mantenerse saludable. Una gran historia sobre lo inspirador que puede ser confiar en uno mismo y en la capacidad de curación del cuerpo. El documental cuenta su proceso con el cambio de comida chatarra, por jugos de frutas y verduras frescas. En el camino, conoce a cientos de estadounidenses y habla con ellos sobre alimentación y salud, sin lugar a dudas una historia inspiradora que también habla sobre la sanación holística y la conexión humana.

