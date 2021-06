Gerrit Cole, as de los Yankees, admitió que usa sustancias en la pelota, a la vez que el toletero Pete Alonso culpó a MLB

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gerrit Cole, as de los New York Yankees, aumentó la polémica respecto al uso de sustancias ilegales para mejorar el agarre de la pelota al lanzar. El lanzador fue cuestionado al respecto y no negó haber usado una sustancia para sacar provecho de ello. Por su parte, el toletero Pete Alonso, de los New York Mets, fue más directo: acusó a MLB de manipular las pelotas.

Un reportero le preguntó a Cole si alguna vez ha usado Spider Tack, pegamento que sirve para mejorar el agarre. La estrella de los Yankees, tercero en ponches en MLB, dio una respuesta abierta: “Oh… No sé cómo responder a esto, para ser honesto“, señaló con aparente duda.

Agregó que muchas tradiciones se han adoptado de generación en generación, y que si MLB desea legislar más sustancias, la conversación es posible. ¿Justificación?

Gerrit Cole on if he ever used Spider Tack while pitching: "I don't quite know how to answer that, to be honest…If MLB wants to legislate some more stuff, that's a conversation that we can have" pic.twitter.com/2fR1AUeOQX — Yankees Videos (@snyyankees) June 8, 2021

Cole, en medio de la polémica, lanzó seis innings este miércoles, permitiendo 2 carreras y ponchando a 9 adversarios en el triunfo de los Yankees (6-9) sobre Minnesota.

Tuvo la oportunidad de demostrarle a Josh Donaldson de qué estaba hecho. Donaldson insinuó que en su última salida no había sido tan efectivo porque quizás intentaba ocultar el uso de las sustancias para mejorar el agarre. Gerrit Cole lo ponchó dos veces.

This Gerrit Cole staredown of Josh Donaldson after striking him out is epic. Donaldson recently said he would be exposing all of the pitchers who are using foreign substances to pitch and susequently singled out Cole. pic.twitter.com/fr5MhDLtSn — Grant Paulsen (@granthpaulsen) June 10, 2021

Pete Alonso culpó a MLB

Para Pete Alonso, jonronero de los Mets, los pitchers no tienen responsabilidad. De hecho, pidió que dejaran usar a los lanzadores las sustancias que deseen para controlar la pelota. Sus preocupaciones son generadas por MLB.

“Creo que la más grande preocupación es que MLB manipula las pelotas cada año, dependiendo de los agentes libres o los jugadores avanzados en su arbitraje“, afrimó.

Fue una crítica al cambio de las pelotas cada año, hecho que no ocurre en otras disciplinas, lo cual obliga a los jugadores a adaptarse, especialmente a los lanzadores. Él prefiere que los lanzadores tengan control de la pelota para que se reduzca el riesgo de accidentes como el que vivió Kevin Pillar, quien fue impactado por una recta al 97 millas por hora.

Pete Alonso was asked if MLB is doing the right thing by cracking down on pitchers using illegal substances. His response: "Absolutely not… whatever they want to use to control the ball, let them use it." (via @SNYtv)pic.twitter.com/VdtAhs2kk5 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 9, 2021

En búsqueda de una corroboración más sólida, el reportero le preguntó a Alonso si los jugadores hablan del cambio de las pelotas y lo consideran como él: “Es un hecho. Sí, los jugadores hemos hablado al respecto. No es una coincidencia, definitivamente es algo que ellos (MLB) hacen“, concluyó.

La MLB se ha afincado en sus reglas acerca del uso de sustancias para mejorar el agarre. Según el reporte de Buster Olney, de ESPN, los oficiales revisarán a los lanzadores entre 8 y 10 veces por partido, con la finalidad de verificar si usan o no “sustancias extrañas”.