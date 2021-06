Un rayo mató a anciano que se refugió en campo de golf durante tormenta en Nueva Jersey

Un hombre de 70 años murió tras ser alcanzado por un rayo en un campo de golf de Nueva Jersey, mientras trataba de encontrar refugio de una tormenta eléctrica ayer.

Fue el primer caso mortal vinculado con un rayo en 2021 en EE.UU., luego de 17 fallecidos el año pasado, había informado pocas horas antes The Washington Post, citando datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Además, nunca antes el primer caso había sucedido tan tarde en el calendario anual.

La policía y los servicios médicos de emergencia respondieron ayer a una llamada alrededor de las 3:45 p.m. sobre un hombre posiblemente alcanzado por un rayo en “Burlington Country Club” en Westampton Township, según el teniente de policía del municipio, Brian Ferguson.

Un rayo cayó sobre un árbol cerca del hombre, quien murió en la escena cerca del sexto o séptimo hoyo del campo alrededor de las 3:30 p.m., dijo la estación CBS3 News. La persona no fue identificada de inmediato, pendiente de notificación familiar. “En el momento del incidente, había tormentas eléctricas emergentes aisladas en el área“, dijo Ferguson.

Las tormentas azotaron la región por segundo día consecutivo el miércoles, dejando a miles de personas sin electricidad en secciones de Nueva Jersey. En Point Pleasant Beach, un gran corte de energía se atribuyó a un rayo, destacó el portal NJ.com.

En la víspera, el martes los bomberos reportaron al menos dos incendios en Nueva Jersey vinculados con rayos, durante la tormenta eléctrica que también azotó a NYC.

En NYC no se esperan nuevas precipitaciones hasta el lunes (30% de probabilidad) y martes (60%). Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

Nobody has been killed by lightning in the United States this year, the first time the nation has made it this far into the year without a lightning death https://t.co/AFJ9Shjq2v

— The Washington Post (@washingtonpost) June 9, 2021