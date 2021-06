Preparan nueva película de ‘The Lord of the Rings’ en formato anime

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El universo de ‘The Lord of the Rings’ regresará a la pantalla grande con una película que se titulará The War of the Rohirrim que servirá como secuela de la trilogía original.

“No podríamos estar más emocionados para entregar una nueva visión de la historia que invitará a una audiencia global a experimentar la rica y compleja saga de Tierra Media de una nueva manera”, fue el anuncio de Warner Bros. al respecto.

De acuerdo a Deadline, la cinta tendrá formato de anime y todo indica que seguirá la línea de los populares libros de J. R.R. Tolkien. No obstante, el aclamado director Peter Jackson no estará involucrado con el proyecto.

La nueva adaptación será dirigida por Kenji Kamiyama, quien ya tiene amplia experiencia en el anime tras hacerse cargo de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Si retrocedemos todavía más en su historial, podemos encontrar su participación como artista en el largometraje de Akira y en Kiki’s Delivery Service.

Cabe mencionar que antes de las tres películas de Jackson, la historia de la Tierra Media ya tuvo una adaptación animada en 1978 que aterrorizó a más de un niño debido a su estilo de dibujo y banda sonora.

Todavía no se sabe la fecha en que llegará esta película, pero el plan final, más que en una plataforma, será estrenar esta historia en cines y Warner Bros. Animation y New Line Cinema han acelerado su producción, según el informe de Deadline.