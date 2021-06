Regresó el ídolo: Pulisic compartió con niños e inauguró nuevas canchas en el PA Classics Soccer Park

Capitán América, Christian Pulisic, ganó la UEFA Champions League con el Chelsea FC y regresó a Estados Unidos con el reto de la Nations League, y marcó el gol para levantar el título frente a México. En medio del momento dulce que le presenta su vida aprovechó de cumplir una labor especial en Pensilvania.

El buen hijo vuelva a casa, eso dice un adagio popular, y Pulisic viajó a Pensilvania para pasar un fin de semana diferente. Desde hace tiempo aporta a una causa para impulsar el desarrollo del fútbol en su estado y esta vez lo vivió de cerca.

Fue al complejo deportivo PA Classics Soccer Park para inaugurar campos de entrenamiento y se involucró en clases recreativas con niños futbolistas, más los padres y representantes que dijeron presente. También respondió preguntas al final de ka jornada.

Getting back to his roots! ⚽️

La reportera Bryanna Gallagher fue la encargada de documentar la jornada y lo publicó por partes en sus redes sociales. No pudo la lluvia detener lo que fue un día inolvidable de varios niños con un ejemplo a seguir para ellos.

“¡Es increíble! Obviamente, Christian ha alcanzado un nivel bastante alto. Ha sido fantástico ver su viaje y saber que Central PA tiene un pequeño papel en eso… Desde Hershey hasta Lancaster“, declaró Doug Harris, presidente y co fundador del PA Classics.

⚽️ US soccer pro and Hershey native is giving back to his old stomping grounds… @cpulisic_10 is making a stop home today!

We’ll have more on his involvement in making sure @PAClassics got some new training fields, coming up on @FOX43 🥅 pic.twitter.com/dkgbwnLJlj

