Adolescente murió al estrellarse auto eléctrico Tesla contra hogar de ancianos en Nueva York

Un adolescente de 18 años murió y cuatro jóvenes más quedaron heridos, cuando el vehículo eléctrico Tesla en el que viajaban a toda velocidad se estrelló afuera de un centro de vida asistida para ancianos en Brooklyn (NYC).

El accidente fatal ocurrió justo antes de la medianoche del jueves cuando el lujoso automóvil eléctrico saltó una acera, atravesó una cerca metálica y golpeó dos contenedores de basura antes de estrellarse contra un muro de contención del centro “Sunrise at Mill Basin” en Strickland Avenue, dijeron las autoridades.

Jack Levy, quien viajaba en el asiento trasero, fue trasladado de urgencia al Brookdale Hospital, donde murió, detalló New York Post. El conductor no identificado de 22 años fue llevado a NYC Health & Hospitals / Kings County por lesiones en la mano y la pierna. Supuestamente perdió el control del automóvil mientras giraba a “una velocidad aparentemente alta” en Strickland Avenue desde National Drive, dijo la policía.

Los otros tres pasajeros, de 18, 22 y 24 años, fueron tratados por lesiones leves. Los cuatro heridos estaban ayer en condición estable. Nadie ha sido acusado en el accidente, y la policía sigue investigando.

Los accidentes de tráfico en toda la ciudad han matado a más personas en los últimos 12 meses que durante cualquier período similar en los últimos siete años, destacó Fox News.

Una nueva encuesta “Transportation Alternatives” encontró que casi tres cuartas partes (70%) de los votantes registrados en NYC estaban a favor de reducir los límites de velocidad en las calles residenciales, hasta a 20 mph. Otro estudio que observó a 1,600 conductores en abril y mayo, registró que 94% de los conductores iba a exceso de velocidad en Staten Island, 73% en Queens, 52% en El Bronx, 46% en Brooklyn y 30% en Manhattan.

El mes pasado se anunció que los límites de velocidad serían disminuidos en 10 calles en los cinco condados de NYC en un intento de prevenir los accidentes y las muertes de peatones, que ya habían aumentado 58% este año, dijo el alcalde Bill De Blasio, cuyo plan “Vision Zero” (Visión Cero) de seguridad vial ha sido largamente cuestionado por años.

Aparentemente durante la pandemia, al haber menos automóviles circulando, las calles y aceras de NYC se han vuelto un terreno de exceso de velocidad e imprudencia, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute.

