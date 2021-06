Revelan tráiler y fecha de estreno de ‘We The People’, la nueva serie de Barack y Michelle Obama

Barack y Michelle Obama son una de las parejas más famosas del mundo, no solo por haber sido quienes se sentaron en la silla presidencial, sino ahora también por las producciones que han lanzado de la mano de Netflix y la más reciente de sus creaciones ha sido anunciada.

Dicha plataforma de streaming dio a conocer el tráiler de ‘We the People’, una serie animada producida por Barack y Michelle, la cual se estrenará el próximo 4 de julio, el día en que se celebra la Independencia estadounidense.

En el teaser se pueden apreciar temas de educación cívica como los impuestos y el voto. Pero también explora temas urgentes de relevancia mundial, como la inclusión y la diversidad.

Asimismo, el expresidente confirmó a través de su cuenta de Twitter que el nuevo programa está a punto de llegar al servicio de transmisión.

“Michelle y yo estamos emocionados de compartir nuestro último programa de Higher Ground: We The People”, informó al respecto.

Según la descripción del programa, este reúne a músicos y directores para mezclar la cívica de una nueva generación a través de la música.

“Algunos de nuestros artistas favoritos se reunieron con animadores increíbles para remezclar la educación cívica y el resultado es mucho mejor que el que tuvimos en la escuela”, explicó en su tuit Obama.

Michelle and I are excited to share our latest show from Higher Ground: We The People. Some of our favorite artists got together with amazing animators to remix civics—and the result is a lot better than what we had in school. Check it out on @Netflix this July 4. pic.twitter.com/PlsSyq5pgk

— Barack Obama (@BarackObama) June 2, 2021