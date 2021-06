Boricuas de NYC piden no ser olvidados y claman oportunidades tras crisis del COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este domingo se celebran las fiestas de la comunidad boricua en la Gran Manzana, y mientras el tradicional Desfile Puertorriqueño se hará con un evento virtual, debido a la pandemia del COVID-19, puertorriqueños de Nueva York hacen un llamado urgente a que no los dejen en el olvido, tras los estragos que trajo el coronavirus.

Caminando por la Avenida 3a del popular East Harlem, donde aun viven muchos puertorriqueños de Manhattan, Madison Soto, quien vive en la ciudad desde finales de los años 90′, aseguró con decepción que lo que hay ahora es “un arroz con cu..”, por lo que reclamó acciones de alivio.

“No me gusta andar quejándome, pero creo que la Ciudad y el Estado no se han preocupado por nosotros los boricuas, como deberían. No me molesta que ayuden a las personas sin papeles, porque se merecen que les den cheques, como los que les van a dar, pero nosotros también deberíamos poder calificar para esas ayudas adicionales, porque estamos fuñidos y lo que se viene es cañiña de mono (momentos difíciles)”.

Álex Prieto, nacido en Ponce, compartió el sentir de su paisana, y dijo que aunque admite que Nueva York ha ido saliendo poco a poco al otro lado, en comunidades boricuas como la de El Barrio, no solamente se sienten la pobreza exacerbada, sino también la criminalidad. El boricua urgió al actual mandatario y a la policía que enfrenten sus necesidades con medidas inmediatas, y al futuro jefe de la Ciudad le pidió que no los deje a un lado.

“Nosotros no estamos bien. El que ya no haya tantos casos de COVID no quiere decir que estamos en perfectas condiciones, y los puertorriqueños, tal vez por ser un híbrido de americanos con latinos, nos tratan como de segundo nivel”, dijo el padre de familia, criticando que su vecindario se haya vuelto una zona de “droga e indigentes”.

“Aquí El Barrio está al garete. Uno sale y ve gente consumiendo droga en las calles, otros subidos con sus motos en las aceras, indigentes gritando y golpeando y nadie hace nada. Yo tengo miedo especialmente por mis hijos”, dijo el padre boricua. “Yo como buen boricua celebro la vida, y me gusta tener buena actitud y estar alegre, pero con estas condiciones, siento que como estos no está pasando en los barrios de ricos, entonces no les importa y si no hacen nada ya, se va a poner peor todo”.

Y a pocas calles de donde solía celebrarse el Festival de la Calle 116, que este año tampoco se realizará, José Espada, quien asegura llevar más de la mitad de su vida en Nueva York, afirma que le duele ver que a muchos paisanos en duras condiciones.

“Lo más importante es que ayuden a la gente que tanto sufrió con esto y que viene con muchas necesidades desde antes”, aseguró el boricua, mientras departía con un par de amigos en una calle de El Barrio. “Aquí hay muchas necesidades y no podemos celebrar sabiendo que la gente no anda bien. Hay que ayudarlos”.

Y en tono molesto, uno de los coterráneos de Espada dejó ver más su descontento por las afugias por las que habitantes de East Harlem que han perdido sus empleos con la pandemia han tenido que pasar, y pidió que se le eche la mano a su comunidad.

“No hacen nada por nosotros ahora y necesitamos muchas cosas, no solo un desfile por internet. Eso no es lo que ahora tienen que hacer”, dijo el hombre, quien dio la espalda y se fue. “Nos tienen olvidados y de la nada les da por venir por acá a no hacer nada por nosotros. Hay mucha hambre y la gente está sin chavos (dinero)”.

Víctor Cuevas, propietario de la tienda de camisetas, discos y artículos latinos y puertorriqueños “El Barrio Music Center“, de la calle 115, se sumó al sentir agridulce del festejo de este 2021.

“La gente está sentida. Nosotros somos una gente arraIgada en nuestras costumbre y nos duele saber que este domingo no tendremos fiesta, que tenemos que consolarnos con ver un evento online. No nos alegra mucho eso”, comentó el negociante.

Cuevas, quien tiene su tienda hace más de 31 años, manifestó sentirse preocupado por las necesidades que la pandemia del COVID dejó entre sus vecinos y paisanos caribeños, y pidió a las autoridades municipales que no abandonen a los puertorriqueños y creen planes de ayuda.

“Basta con salir a la esquina de la 116 o ver a la gente andando por las aceras para ver que hay mucha necesidad y en nuestras fiestas el mejor regalo que se puede dar es crear oportunidades para nuestra gente. Oportunidades de trabajo, programas para ayudar o recoger a quienes tienen problemas de drogas y se incrementaron, y oportunidades para seguir siendo una comunidad fuerte”, dijo el negociante, advirtiendo que a veces pareciera que “no hay ley en El Barrio”.

Marlon López, quien entre risas dijo tener más edad que el Coquí, uno de los símbolos más emblemáticos de Puerto Rico, se declaró más político y tras confesarse desilusionado de la criminalidad y la falta de ingresos que se notan entre boricuas y sus vecinos latinos, dijo que a Nueva York sola la salvará el próximo Alcalde.

“Esto ya no lo arregla en seis meses nadie. Nos toca esperar a que suba el próximo, que ojalá sea el chino (Andrew Yang) o la mujer rubia (Kathryn García) para que meta orden con más policías y empleo”, dijo el abuelo, instando a todos a salir a votar. “La gente tiene que salir y luego pedirle al que gane que nos ayude”.

Josefina Espeleta, madre de tres adolescentes y sobreviviente del Huracán María, que azotó a Puerto Rico en el 2017, dijo, sin querer sonar pesimista, que este año celebrará las fiestas boricuas online para evitar que muera la esperanza, pero urgió ayuda en planes de recuperación de los boricuas de la Gran Manzana que quedaron devastados con este nuevo golpe que significó el COVID.

“Siempre me gusta ver las cosas de manera positiva, pero creo que muchos, como yo, que nos estábamos apenas empezando a parar con los daños que nos hizo María y que nos obligó a pedir auxilo aquí, estamos otra vez como si nos hubiera caído una tormenta peor y solo pido que no nos dejen solos”, comentó la antigua mesera, quien está desempleada desde que el sitio donde trabajaba cerró en diciembre pasado.

“Lo bueno es que los boricuas somos gente fuerte que como el Ave Fénix sabemos renacer de nuestras cenizas, pero para que el festejo sea de verdad festejo, quisiera programas de alivio específico para nuestra comunidad de estos vecindarios pobres, no solo para los puertorriqueños, sino para todos, pues una caracaterística de nuestro pueblo es pensar en los demás también”, agregó la madre de familia.

