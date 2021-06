El fenómeno Xander Zayas y “Sniper” Pedraza completan noche redonda para el boxeo boricua

Xander Zayas, una de las joyas del boxeo de Puerto Rico y mundial, brindó otra destacada actuación este sábado en Las Vegas y sumó un nuevo nocaut en su promisoria carrera.

El joven de 18 años vapuleó al irlandés Larry Fryers, quien un día antes había desafiado verbalmente a su oponente, y el réferi detuvo las acciones en el tercer asalto del combate programado a 6 rounds en la división de peso welter.

Zayas ha llamado la atención del público por su dinamita en los puños a pesar de su corta edad. Parte de su atractivo como peleador es sin duda su personalidad.

Zayas, de impresionante carrera amateur, mejoró a un récord de 9-0 con 7 nocauts en el boxeo de paga.

The ringside view of the @XanderZayas TKO 😯 #StevensonNakathila pic.twitter.com/mwMyqFO5tu

En la misma función presentada por Top Rank y que fue transmitida por ESPN, el boricua José “Sniper” Pedraza (29-3, 14 KOs) venció al estadounidense Julián Rodríguez, quien ya no salió para el round 9 en peso superligero.

The Sniper was on target the entire time.

The shots added up, and Jose Pedraza is one step closer to his shot at becoming a 3-weight world champion. 🎯🇵🇷#StevensonNakathila | LIVE on ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/bwxOHYxz6v

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 13, 2021