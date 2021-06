Caballero del fútbol: Gianluigi Buffon regresará al Parma, club en donde inició su carrera

Gianluigi Buffon volverá al Parma, club en el que inició su histórica carrera, para muy probablemente concluir con su ciclo como futbolista en activo. Fabrizio Romano informó la noticia. “Gigi” firmará hasta 2023. Seguramente buscará terminar su carrera regalándole un ascenso a “Los Cruzados”, tras su descenso de la Serie A en la recién finalizada campaña.

“Buffon confirma que no se va a retirar, y que continuará jugando al fútbol en la próxima temporada. Él se estará uniendo al Parma, confirmado… El contrato será firmado hasta junio de 2023“, señaló Romano.

Gigi Buffon confirms that he’s “not retiring” and he’ll continue to play football next season. He’s joining Parma in Italian 2nd division, here we go confirmed! 🏁🧤

Amazing comeback where he started his career 26 years ago. Contract set to be signed until June 2023. 🇮🇹 #Buffon pic.twitter.com/Nv8ah03R7Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2021