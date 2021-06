Terrance McKinney: la nueva joya de la UFC que noqueó en 7 segundos y se lesionó en la celebración [Video]

Terrance McKinney hizo historia en su debut en la UFC: noqueó a su rival a los 7 segundos, logrando la finalización del combate más rápida en la historia de la división de peso ligero. Su debut impresionó a todos los presentes, pero lamentablemente no todo fue perfecto: “T.Wrecks” se lesionó la rodilla en su celebración.

Vamos con el nocaut. Terrance conectó con la derecha en todo el centro del rostro a su rival, Matt Frevola, e inmediatamente completó el combo con una izquierda que entró con facilidad y lo derribó.

El nocaut estaba casi completado. Lo finalizó con tres conexiones más de derecha en el suelo. Final de la batalla. Golpe sobre la mesa en su debut.

Como es tradición, los peleadores se suben a la cima del octágono para celebrar. McKinney no fue la excepción. Al caer, su aterrizaje no fue bueno, y se lesionó la rodilla derecha. De inmediato pidió asistencia médica.

Luego, en la entrevista post-combate con Dana White, dijo lo siguiente: “Creo que estaré bien, solo tengo que estirar un poco la rodilla“.

Terrance McKinney injured his knee while celebrating 🤦🏼‍♀️ #UFC263 pic.twitter.com/RkmjwB9m4u

Necesitó un soporte para salir del octágono, y se retiró dando pequeños saltos para evitar flexionar la rodilla.

Terrance McKinney needed help leaving the octagon after his historic 7-second KO in his UFC debut. 🙏#UFC263 | 🎥 @MMAJunkieJohn pic.twitter.com/KyIhP6xAtr

— MMA Junkie (@MMAjunkie) June 12, 2021