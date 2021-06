Video: Patrik Schick marcó el gol del año para darle el primer triunfo a República Checa en la Eurocopa 2020

Patrik Schick inscribió su candidatura al Premio Puskás, que se entrega al mejor gol del año. El delantero de República Checa maravilló al mundo con una anotación desde media cancha que aseguró el triunfo de los checos sobre Escocia (0-2), en la primera jornada de la Eurocopa 2020.

Escocia estaba inquietando a su rival en búsqueda del empate. El mismo Schick anotó el 0-1. Los locales tenían a todos sus elementos en el campo de República Checa. Y un rebote los dejó mal parados, especialmente al arquero David Marshall, quien estaba cerca del círculo central.

El balón le quedó de frente a Patrik Schick, quien inteligentemente ejecutó un tiro desde media cancha en búsqueda del gol. Y logró gracias a un golpeo majestuoso: la pelota viajó con mucho efecto y entró por el medio del arco, siendo imposible de atajar.

Difícilmente se pueda ejecutar mejor tal intención: el efecto y la velocidad se combinaron para que el balón tuviese la elevación ideal y por ende fuese imposible de atajar.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!

🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021