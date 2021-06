Adams y García lideran recta final de las primarias a la Alcaldía de Nueva York

Cuando ya las votación adelantada lleva tres días activa para las primarias municipales que terminarán el 22 de junio, el cargo más apetecido del proceso -la Alcaldía de Nueva York- se ha cerrado entre Eric Adams y Kathryn García, en medio del desplome del empresario y ex aspirante presidencial Andrew Yang, según los últimos sondeos.

García ha subido en las encuestas de los demócratas y ha sido líder en las recaudaciones en el cierre de campaña, apoyada además por el diario más importante del país, The New York Times. Sorprendentemente, en marzo sólo tenía 5% de respaldo en el electorado, mientras Yang disfrutaba el primer lugar.

Adams, presidente del condado de Brooklyn y ex policía NYPD, se ha mantenido más firme en los sondeos, y ahora lidera junto a García, quien aspira a ser la primera mujer al frente del gobierno municipal en la historia de NYC, la urbe más grande y compleja del país.

La última encuesta del Manhattan Institute, un centro de estudios conservador, ubicó a Adams con 21% y a García con 20%. También mostró de tercera (18%) a la candidata “socialista” Maya Wiley, ex asesora del actual alcalde Bill de Blasio. “Ha ganado fuerza a medida que ha consolidado el apoyo de los activistas progresistas de la ciudad en los últimos días, pasando a un tercer lugar competitivo”, destacó New York Post. Mientras, Yang ha caído a un dramático cuarto lugar.

Fue un salto masivo de nueve puntos porcentuales para García y de ocho puntos para Wiley en comparación con la encuesta de mayo del mismo Manhattan Institute. El último sondeo consultó a 500 probables votantes demócratas, del 9 al 13 de junio. Sus resultados estiman que se necesitarían 11 rondas bajo el nuevo sistema para seleccionar un ganador, y que al final García superaría a Adams 52 a 48%.

La ex Comisionada de Sanidad (DSNY) y ex presidente de NYCHA (Autoridad de Vivienda Pública de la ciudad) no habla español, sino lleva el apellido de su ex esposo boricua, Jerry García.

Otra encuesta anunciada ayer, realizada por WNBC-TV / Ch. 4, Telemundo y Politico, mostró mucho más cómodo a Adams, con el 24% del electorado primario demócrata y una ventaja de 7 puntos porcentuales sobre García (17%). Wiley la siguió de cerca con 15%, mientras que Yang se había deslizado al cuarto lugar con 13%.

“Esta es una carrera muy fluida debido a la incertidumbre estadística de la votación por clasificación”, dijo Lee Miringoff, director de encuestas de Marist College.

Muy probablemente el ganador de las primarias demócratas terminará siendo el próximo Alcalde de Nueva York en los comicios generales de noviembre, dada la contundente mayoría que ese partido tiene en la región. Pero este año, el novedoso sistema de votación ha sido una complicación para las encuestas y hasta podría haber sorpresas, pues los electores pueden seleccionar hasta 5 candidatos, buscando que el ganador triunfe por más del 50%.

Aunque algunos ya se han retirado, en un momento hubo 57 aspirantes por diversos partidos e independientes a la alcaldía, considerado el segundo cargo de elección más importante en EE.UU. detrás de la presidencia. La lista actualizada de los pre candidatos -la gran mayoría Demócratas- puede consultarse aquí.

Bajo la nueva modalidad, a los votantes demócratas y republicanos se les pedirá que elijan cinco opciones principales durante la ronda primaria. Si nadie obtiene más del 50% de las preferencias, se elimina al candidato del último lugar y se redistribuyen sus votos. Esa técnica se repite hasta que alguien logre una mayoría mínima sobre el 50%.

La “votación por clasificación” busca evitar que se repitan casos como el de 2013, cuando De Blasio llegó a la Alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el Partido Demócrata en NYC sufragaron por él en las primarias de ese año. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia de su partido.

El proceso de “segunda vuelta instantánea” comenzaría siete días después del próximo 22 de junio para esperar a que lleguen las boletas electorales ausentes y militares. Así que es posible que los resultados no se tengan sino hasta finales de mes. Este video del grupo de reforma “Fair Vote” explica el nuevo proceso y sus alegadas ventajas.

Once all the votes are in, there are two potential outcomes: The first is that someone wins outright with a majority of votes in the first round. But few think that will happen in the crowded mayor’s race. https://t.co/Tsuv7nXOie

— The New York Times (@nytimes) June 15, 2021