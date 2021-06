Congresista Ocasio Cortez apoya a Maya Wiley para alcaldía de Nueva York y pide construir “menos cárceles basura” como solución a los crímenes violentos

“Si no nos unimos como movimiento, lograremos que los multimillonarios construyan una ciudad de Nueva York por y para los multimillonarios, y necesitamos una ciudad de y para los trabajadores”, así anunció hoy Alexandria Ocasio Cortez (AOC), representante de Nueva York en el Capitolio Nacional, su apoyo a la abogada Maya Wiley entre los muchos Demócratas que participarán en las primarias por la Alcaldía de NYC el próximo 22 de junio.

Wiley, quien fue asesora en la gestión del impopular alcalde saliente Bill de Blasio, se encuentra rezagada en las encuestas y ha presentado una plataforma de “justicia racial”. En uno de los últimos mensajes de su campaña, el martes dijo que los agentes de NYPD no la ven a ella ni a otros neoyorquinos negros como “personas que merecen respirar”.

Ese mismo día, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, culpó otra vez a la reforma de la fianza de Nueva York en 2020 como parte de la razón del aumento de la delincuencia. “Esto es una locura”, se quejó.

Como solución, el jueves Ocasio instó a los políticos a dejar de construir más cárceles para abordar los delitos violentos y, en cambio, brindar más servicios hospitalarios y asesoramiento a los infractores de la ley que padecen enfermedades mentales.

La autodefinida congresista “socialista” y líder emergente del ala izquierdista del Partido Demócrata que apoyó a Bernie Sanders sobre Joe Biden para la presidencia en 2020, hizo los comentarios durante una conferencia de prensa en el Hospital Jacobi en El Bronx el jueves, junto con el líder de la mayoría del Senado (D), Chuck Schumer, y el representante Jamaal Bowman (D-Westchester). Allí hablaron de un programa sobre la prevención y reducción del crimen a través de un plan de alcance comunitario llamado “Stand Up To Violence” (SUV).

Más tarde, Schumer, a través de un portavoz, se negó a comentar sobre las sugerencias de Ocasio contra las cárceles, que provocaron diversas críticas, en medio de un auge criminal en Nueva York que, incluso el líder del Partido Demócrata estatal, Jay Jacobs, ha vinculado con las polémicas reformas legales aprobadas recientemente.

En contraste a las sugerencias de Ocasio, en Nueva York el aumento de la delincuencia ha ido de la mano de una caída en los arrestos y una disminución de la población carcelaria para evitar los contagios durante la pandemia.

“Si queremos reducir los delitos violentos, si queremos reducir la cantidad de personas en nuestras cárceles, la respuesta es dejar de construir más”, dijo Ocasio, citó New York Post. “La respuesta es asegurarnos de que realmente construimos más hospitales, pagamos a los organizadores, brindamos a las personas atención de salud mental y atención médica en general, empleo, etc. Es para apoyar a las comunidades, no para empujarlas lejos”.

La congresista de Nueva York calificó las cárceles como “cubos de basura” para las personas que realmente padecen problemas de salud mental. “Cuando abres la puerta de una cárcel y miras quién está dentro, una enorme cantidad de personas están lidiando con problemas de salud mental no tratados”, afirmó.

“No es aceptable que usemos las cárceles como cubos de basura para seres humanos. Necesitamos tratar a las personas y, por lo tanto, no es un lugar para que arrojemos a personas por las que no queremos invertir en los problemas holísticos reales de sus vidas”, afirmó.

Entre las principales críticos destacó la también congresista Nicole Malliotakis (R-NY), quien escribió en Twitter: “Si AOC se saliera con la suya. . . no habría cárceles, ni arrestos, ni policía (excepto su seguridad privada). La ciudad de Nueva York se convertiría en un escenario de películas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ‘The Purge’”.

El mes pasado, Malliotakis pidió en una carta al presidente Joe Biden y al fiscal general Merrick Garland enviar a los federales a la ciudad para ayudar en la aparente batalla perdida contra el aumento del crimen, en medio de peleas y acusaciones entre el gobernador Andrew Cuomo, el alcalde Bill de Blasio y los sindicatos y líderes policiales.

Siendo presidente, Donald Trump anunció varias veces con intervenir en NYC el año pasado, pero no lo materializó. Desde entonces la situación ha empeorado. Los incidentes con disparos han subido 82% este año en comparación con 2020, según NYPD.

A la reforma penal se le ha acusado por el incremento del crimen en NYC desde el año pasado, además de la liberación de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles y los cambios en el presupuesto policial implementados en el verano, que llevó a jubilaciones y renuncias masivas, entre tensiones sociales y un repunte en la criminalidad, creando un círculo vicioso.

“If we don’t come together as a movement, we will get a New York City built by and for billionaires, and we need a city by and for working people,” @aoc said. “So we will vote for Maya No. 1.”

By ⁦@katieglueck⁩ https://t.co/SeLSAk7okl

— Cliff Levy (@cliffordlevy) June 5, 2021