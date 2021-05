The NY Times respalda a ex comisionada Kathryn García en elecciones de alcalde de Nueva York

Tras entrevistar a ocho candidatos, el Comité Editorial del diario The New York Times, el más influyente del país, decidió respaldar a Kathryn García para las primarias Demócratas a la alcaldía de NYC del próximo 22 de junio.

El anuncio puede considerarse sorpresivo ya que García no se ubica entre los primeros lugares en ninguna de las encuestas que circulan, y donde los favoritos siguen siendo Andrew Yang y Eric Adams. Pero según la editora Kathleen Kingsbury, escoger a García fue una “decisión fácil”. Dada la inmensa mayoría Demócrata en el electorado local, tradicionalmente quien gana las primarias de ese partido se convierte luego en alcalde en los comicios generales de noviembre.

En un comunicado, el Comité Editorial de The New York Times definió a García como la “solucionadora de problemas a la que acudir durante la última década”, y destacó sus credenciales y “ganas de hacer que el gobierno funcione mejor”, alabando su disciplina de trabajar “desde las 6 a.m.”

Al conocer la decisión editorial, García comentó: “Estoy encantada y honrada de tener el respaldo de The New York Times. Esta campaña tiene momentum y estamos listos para continuar trabajando para llegar a votantes de todo Nueva York. Amo esta ciudad y lo que necesitamos ahora mismo es un liderazgo sólido y probado. Soy candidata para llevar a cabo una recuperación de la pandemia que sea equitativa y que conlleve a un Nueva York más asequible y habitable para todos”.

“Kathryn Garcia puede dirigir un gobierno que atienda a todos los neoyorquinos. Sería la primera mujer en el puesto, pero hay muchas otras razones para darle el cargo. Incluso el candidato favorito está de acuerdo: Yang ha elogiado a García y en repetidas ocasiones ha sugerido que la contrataría para dirigir la ciudad”, escribió el Comité Editorial, definido como “un grupo de periodistas de opinión cuyas perspectivas están basadas en experiencia, investigación, debate y ciertos valores de mucho tiempo. Es una entidad independiente de la sala de redacción”.

“Si Andrew Yang piensa que yo tengo que dirigir su gobierno, entonces quizá sólo debería ser yo quien dirija el gobierno”, ha comentado sarcásticamente García.

Nacida en Brooklyn (NYC) en 1970, fue adoptada por una familia, estudió Economía e Historia (Universidad de Wisconsin), fue Comisionada de Sanidad (DSNY) y presidente de NYCHA (Autoridad de Vivienda Pública de la ciudad), y aunque no habla español lleva el apellido de su ex esposo boricua, Jerry García. Ahora aspira a convertirse en la primera mujer al frente de la Alcaldía de Nueva York, considerado el segundo cargo de elección popular más apetecido en EE.UU. después de la Casa Blanca.

Según un comunicado de su equipo, García lanzó su campaña a la alcaldía “con el respaldo de todos los sindicatos que ha administrado, incluido Teamsters Local 831, SEIU Local 246, Teamsters Local 813, SEIU Local 444, y la Uniformed Sanitation Chiefs Association. En conjunto, estos avales representan a más de 10,000 trabajadores municipales esenciales”.

“Yo he sido una servidora pública durante los últimos 14 años, siempre sirviendo a Nueva York, sea con agua, basura o nieve”, afirmó García en entrevista con El Diario NY hace dos semanas.

Al momento, ningún candidato tiene una mayoría absoluta en los sondeos para las primarias. Todo podría cambiar si el 22 de junio ninguno logra superar el 50%, ya que este año por primera vez se usará el nuevo sistema de “votación por clasificación” en NYC, aunque el mismo es desconocido por la mayoría de los electores. Esa novedad comicial podría ser un inconveniente y dar sorpresas en los resultados, según han advertido unos sondeos.

Aunque algunos ya se han retirado, en un momento hubo 60 aspirantes este año por diversos partidos e independientes a la alcaldía. La lista actualizada -la gran mayoría Demócratas- puede consultarse aquí.

Three New York Police Department officers, one of them retired, were charged with running a yearslong bribery scheme. The officers funneled work to a tow truck company for kickbacks and sold car crash victims’ personal information, prosecutors say. https://t.co/5M7v3qTkZ8

— The New York Times (@nytimes) May 11, 2021