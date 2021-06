Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Angélica Vale emocionada recibió la noticia que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood… Algo que no solo es de pocos y difícil de conseguir, sino que para ella representa un triunfo en su sueño de poder hacer carrera en Español en Estados Unidos.

A horas de haber recibido la noticia, incluso llevada bajo en gaño por su esposo Otto Padrón para que la sorpresa sea mayor, entrevistamos en exclusiva a Angelica, quien asegura que esta estrella la soñó primero Wendy Nayeli su querido personaje en ‘Amigas y Rivales’ y que se la dedica a México.

-¿Cómo recibiste la noticia?

Angélica Vale: Mi marido me dijo que a mi mamá le iban a hacer una mención especial, yo planeando todo, me hizo grabar un recorrido de la estación donde estábamos, diciendo que mi mamá iba a tener esta mención especial en el ‘Hollywood Walk Of Fame’, ya estoy sentada, y de pronto cuando oí mi nombre lo primero que hice fue ponerme a llorar, y me volté a decirle a mi marido: “Te odio, te odio”, que obviamente significaba “te amo”… Yo el decía ‘te dio’ porque no me dijo, porque fue sorpresa, porque me puse a llorar, me ganó la emoción, y porque me imagino que él tuvo que ver con esto… He estado llorando, riéndome, ha sido un día impresionante, tengo el video, ya lo sacaré en mi canal de Youtube, de verdad que estoy muy emocionada y muy contenta, todavía no lo puedo creer.

-¿Qué sentiste en ese momento que escuchaste tu nombre?

Angélica Vale: Me emocioné mucho, demasiado, me dieron muchos sentimientos y ganas de llorar, porque uno cree que cuando trabaja en español la gente que habla inglés no la aprecia, no nos voltean a ver… Se lo difícil que es que te den una estrella, se que pasa por muchas persona tu folder que se sientan en ese comité, son muchas cabezas las que piensan y deciden quién se llevan las estrellas ese año… Cuando oí mi nombre me dio mucha emoción porque dije: “alguien está viendo mi trabajo, alguien sabe quién soy”… me sentí muy agradecida y muy contenta.

¿Qué significa esta estrella para ti?

Angélica Vale: Es la cerezota o un piso del pastel de toda mi carrera, que nunca imaginé que iba a llegar, y también es una celebración a todos los años que llevo trabajando acá, lo difícil que es llevar una carrera en español aquí en los Estados Unidos. Es un reconocimiento maravilloso, y saber que la gente americana sabe el esfuerzo que estás haciendo en español, se siente muy bonito, es un reconocimiento muy especial.

–Si cierras los ojos, los abres y te ves frente a tu estrella, ¿qué piensas?

Angélica Vale: Me voy a un gran recuerdo… Recuerdo a Emilio La Rosa y ‘Amigas y Rivales’… Me acuerdo en el año 2000, hace 21 años, haber venido a grabar a Los Angeles el principio de la novela, grabar a Wendy Nayeli poniendo las manos en una estrella, imaginándose que era su estrella, y me acuerdo perfecto haber tenido el mismo sueño de Wendy Nayeli y decir: “algún día, algún día lo voy a lorgar”… Y me dan ganas de llorar porque me acuerdo tanto de ese momento, a la Wendy Nayeli le llegó su estrella.

-¿A quién le dedicas esta estrella?

Angélica Vale: Esta estrella va dedicada a mi abuela porque la amo, porque obviamente sin ella no sería quién soy el día de hoy, y a México, mi país, porque si tengo una carrera en Estados Unidos como la que tengo hoy es gracias a México.

-¿Quiénes quieres que estén a tu lado el día de la ceremonia?

Angélica Vale: Quiero estar al lado de mi mamá, de mis hijos, de mi marido, y de George Clooney y de Robert Downey Jr., pero no se si los voy a invitar, no quiero que nadie me opaquen (risas).

-Si pudieras elegir dónde esté ubicada tu estrella, ¿a quiénes te gustaría de vecino?

Angélica Vale: Amaría estar al lado de la de mi mamá, pero tampoco le diría que no a Robert Downey Jr.