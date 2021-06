Imperdible: Neymar humilló a los futbolistas peruanos en la Copa América y Pelé no aguantó las ganas de elogiarlo

La selección de fútbol de Brasil está mostrando un paso demoledor en la Copa América. En dos partidos los “Verdeamarelha” han logrado ganar cómodamente ante Venezuela y Perú. Siete goles a favor y ninguno en contra es el registro de los brasileños. Sin embargo, Neymar Jr. ha lucido sobre el campo de juego y, en el último partido contra la selección peruana, dejó apilado a varios futbolistas con sus genialidades.

Sin duda alguna, “Ney” es la estrella de la selección que dirige Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como “Tite”. El futbolista del Paris Saint-Germain ha derrochado su magia en esta joven Copa América. La selección peruana de futbol sufrió mucho el desequilibrio del delantero.

As part of Brazil’s 4-0 rout of Peru at Copa America, Neymar pulls within nine of Pelé’s all-time 🇧🇷 goal record (77). He’s still just 29 ⚽️

