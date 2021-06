Brooklyn Nets caen eliminados ante Milwaukee Bucks en el tiempo extra de un partido épico

BROOKLYN, NY – Se terminó el basket en Nueva York por esta temporada. El equipo que partía como favorito para llevarse el título gracias a su elenco de estrellas, Brooklyn Nets, no fue capaz de superar a Milwaukee Bucks en un épico séptimo partido de la serie (115-111) jugado en el Barclays Center ante 16,287 espectadores (aforo completo sin límite de capacidad).

“Es imposible que estos chicos den más, lo dejaron todo”, dijo Steve Nash tras el partido. “Kevin es increíble. No hay nada que él no pueda hacer”.

“Estoy tan orgulloso de estos chicos”, añadió el técnico de Brooklyn.

Nash hizo jugar a sus dos estrellas, Kevin Durant y James Harden, los 53 minutos del partido, que necesitó un tiempo extra para decidirse. Durant terminó con 48 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Harden, que volvió a jugar sin estar recuperado de su lesión en la corva, aportó 22 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.

“Pierdes a Kyrie y con James con un sola pierna… es otra cosa”, explicó Nash sobre la eliminación de su equipo, cuando partían como favoritos en estos playoffs.

Durant también habló de la importancia de haber perdido a Irving: “No puedo decir suficiente lo que echamos de menos a Kyrie en esta serie”.

“Llevo varias postemporadas lidiando con esta lesión. Es frustrante”, dijo Harden en rueda de prensa tras el juego. “Jugué el quinto partido sin haber practicado durante días, cojeando”.

El partido fue disputado de principio a fin. Ningún equipo tuvo una ventaja superior a 10 puntos en ningún momento. Y al final del tiempo regular, el marcador señalaba empate a 109 después de una anotación increíble de Durant, que pensó que era de tres puntos. De haber sido así, hubiera decidido el partido, pero el ala de los Nets pisó la línea.

