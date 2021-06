Cómo avanza el debate por un posible cuarto cheque de estímulo

Un comentario reciente del senador Bernie Sanders (Vermont) y el aumento de firmas a una petición de ayuda económica mensual de $2,000 dólares han mantenido vivo el debate público por un cuarto cheque de estímulo directo a los estadounidenses, pero el escenario es complicado para un proyecto de este tipo.

La petición en Change.org iniciada por Stephanie Bonie, una restaurantera en Denver, Colorado, ya suma más de 2.3 millones de firmas para que el Congreso apruebe apoyo mensual a las familias, para enfrentar la crisis por COVID-19.

Sin embargo, en el Congreso no se reporta un proyecto específico que envíe ayuda mensual por persona, mucho menos una nueva ronda de apoyo similar a los $1,400 dólares del Plan de Rescate Estadounidense (ARP).

Uno de los impulsores de más ayuda es el senador Sanders, quien a inicios de mes volvió a retomar la importancia de los cheques de estímulo, ya que considera que controbuyeron a bajar la inestabilibad financiera en un 43%, la falta de alimentos en 42% y la ansiedad y depresión en un 20%.

“Sí. El Gobierno puede y debería continuar atendiendo las necesidadesd de la clase trabajadora, no solamente del 1%“, dijo Sanders.

What stimulus checks meant for the American people:

⬇️ financial instability fell by 43%

⬇️ families' food shortages fell by 42%

⬇️ anxiety and depression fell by 20%

Yes. Government can and should continue to address the needs of working people, not just the 1%.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 4, 2021