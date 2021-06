Poder ecuatoriano: Marlon Vera dio la pelea de la noche en UFC Las Vegas 29 y tomó revancha ante el inglés Davey Grant [Video]

Seis meses después de su última batalla, el ecuatoriano Marlon Vera regresó al octagóno y dio espectáculo. “Chito” protagonizó la pelea de la noche en UFC Las Vegas 29 junto al inglés Davey Grant, a quien venció por decisión unánime para mantenerse en el top 15 de peleadores de peso gallo.

Vera se presentó con la bandera de Ecuador en sus hombros, y con la presión de quitarse de encima la derrota de su última pelea, ante José Aldo, así como de tomar revancha ante un viejo conocido.

De pie y a ras de lona, “Chito” fue superior a su rival. Utilizó codazos constantemente para hacer daño, y en el suelo castigó con golpes e intentó someter a Grant en más de una oportunidad.

Vera no pudo noquear a su rival, pero estuvo cerca de ello. Lo llevó al límite en más de una oportunidad. Primero en la pelea sobre la lona, de pie, con un combo que incluyó rodillazos y codazos.

Luego, con un intento de mataleón, la reina de las llaves de sumisión en la UFC. El inglés logró resistir la presión ejercida por el ecuatoriano, aún cuando se vio en él un gesto que suele preceder a la rendición.

Vera ganó con las siguientes tarjetas: 29-27, 29-28 y 30-26. Su curva de progreso a lo largo del combate fue premiado por parte de los jueces. Mejoró su récord a 17-7-1.

Grant terminó la pelea con señales de estar mucho más lastimado que su rival. El resultado es indiscutible. “Chito” se desquitó de la derrota que sufrió a manos del inglés en 2016, cuando cayó por decisión unánime en UFC Fight Night Londres.

Marlon Vera does enough to score a unanimous decision victory at #UFCVegas29 👏 pic.twitter.com/XeCj4npUqS

“Gracias, Ecuador. La tricolor en lo alto. Hicimos el trabajo. He estado trabajando fuerte y no esperaba nada menos que la victoria. Gracias por el apoyo y cariño. Fuerza y fe“, comentó Vera luego del valioso triunfo.

Marlon Vera empató a Rob Font y a Pedro Munhoz con nueve peleas ganadas en la divsión de peso gallo. El ecuatoriano está a tres triunfos más en dicha división de alcanzar a TJ Dillashaw, ex-campeón de la categoría.

Con 28 años, lo mejor en la UFC está por venir para Marlon “Chito” Vera, quien señaló en la entrevista post-pelea que le gustaría enfrentar a Dominick Cruz, ex-campeón de la división. Poder ecuatoriano.

