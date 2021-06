Con una nota ingeniosa un barman salvó del acoso a dos mujeres en Florida

Un barman se convirtió en todo un héroe para una joven y su amiga, que estaban siendo acosadas por un sujeto, cuando ellas solo salieron a divertirse y a disfrutar de la noche.



El joven héroe fue identificado por la joven como Max Gutiérrez, quien trabaja como barman en un negocio de Florida.



Y es que, como cuenta la joven, identificada como Trinity Allie, el barman la salvó del acoso que estaba padeciendo junto con su amiga, por parte de un desconocido en el bar.



De ese acoso, se dio cuenta Max, quien servía los tragos en la barra donde se encontraba Trinity, su amiga, y por supuesto el hombre que las estaba molestando.



Cuando llegaron las chicas al bar todo pintaba muy bien, así que comenzaron a disfrutar y beber sus tragos, así como lo tenían planeado su noche de amigas.

Pero de pronto, un hombre comenzó a molestarlas, al grado de llegar al acoso, situación de la que se dio cuenta Max, quien veía como subía de nivel también la molestia de las jóvenes.



Así que ante esa situación, Max, el barman, quien ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando, planeó una ingeniosa idea para salvar a las chicas.



Después de pensar cómo podía ayudar a las jóvenes, se le ocurrió una gran idea.



Y entregó el presunto ticket de la cuenta de las chicas, pero no tenía la cuenta por el consumo, sino un mensaje lleno de gran valor.



“Si este hombre te está molestando acomódate la coleta (del cabello) en tu otro hombro, y yo lo sacaré de aquí. Me está poniendo los nervios de punta”, se leía en el mensaje.



El cual le dio una gran esperanza a Trinity Allie, quien hizo caso al mensaje y siguió las indicaciones de Max.



Así que Max entró en acción, luego de la señal que le había mandando Trinity.



Encaró al hombre que estaba molestando a las mujeres y le dijo que dejara de molestarlas, ya que ellas no le harían caso.



Max, junto con personal de seguridad del bar sacaron al presunto acosador del lugar.



Este hecho y la acción de Max, fue calificada por Trinity como heroica, por lo que no dudó en compartir su experiencia en su cuenta de Twitter.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl

— trinity👑✨ (@trinityallie) June 14, 2021