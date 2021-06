Khloé Kardashian jura que solo se ha hecho una cirugía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el pasado, Khloé Kardashian siempre había prometido que, si algún día tomaba la decisión de pasar por quirófano para hacerse un retoque estético, ella sería la primera en confirmarlo para hablar públicamente del tema e intentar que la intervención le saliera a cambio totalmente gratis. Sin embargo, Khloé Kardashian de 36 años ha querido salir ahora al paso de las especulaciones sobre su rostro para aclarar que, aunque muchos piensen que va por su “tercer trasplante de cara”, en realidad jura que solo se ha hecho una rinoplastia es decir, una cirugía de nariz.

Cada vez que alguien la acusaba de haberse sometido a una cirugía plástica en secreto cuando salía a la luz alguna fotografía en la que lucía un aspecto algo diferente, como sucedió recientemente con un anuncio suyo para una marca de medicamentos, ella insistía en que se debía a su equipo de maquilladores, capaces de alterar su facciones a golpe de “contouring”.

“En mi caso, todo el mundo dice: ‘Oh dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de cara’. Pero yo me he operado la nariz una única vez, con el doctor Raj Kinodia, y todo el mundo se ha enfadado muchísimo porque no haya dicho nada al respecto”, ha confesado en la segunda parte del especial que ha grabado Khloé junto a sus hermanas, que se ha emitido este domingo, para celebrar el final del reality ‘Keeping Up with the Kardashians‘.

“Nadie me lo había preguntado hasta ahora. Eres la primera persona que me ha preguntado algo acerca de mi nariz en una entrevista”, le ha explicado al presentador Andy Cohen. “Claro que me he puesto infiltraciones, aunque no tanto bótox. He reaccionado muy mal al bótox en el pasado”, ha añadido Khloé.

Hace nada le dijeron a Khloé Kardashian que parecía un “alien”, cuando hizo la promoción de unas pastillas para la migraña ya que sus seguidores aseguraron que lucía muy diferente. Le señalaron haberse hecho demasiadas cirugías plásticas, al igual que todas las integrante que del clan Kardashian- Jenner. Pero ella admitió para su momento hacer uso de filtros, pero que sus cambios se deben a las hormonas que ha tomado para los tratamientos de fertilidad por los cuáles ha pasado. En ese momento negó que se había realizado una cirugía de nariz.

“Lamento mucho que pienses así. Puedes bloquearme o mutearme si quieres. Yo solo estoy tratando de ayudar a muchas personas que sufren en silencio…”, respondió la socialité a un usuario de Instagram.