Madre acusada de homicidio: bebé murió al dejarlo al “cuidado” de su hermanito en Nueva York

Marie Dorleus fue detenida luego de que su bebé de un año muriese el sábado, estando solo en casa con su hermanito, en el condado Rockland de Nueva York.

La madre de 36 años fue acusada de homicidio sin premeditación, dijo el lunes el Departamento de Policía de Spring Valley en un comunicado de prensa. Supuestamente había dejado a su bebé en casa al cuidado de su otro hijo de apenas 6 años.

La policía fue llamada a las 8:40 p.m. a un apartamento en Kennedy Drive, donde encontraron al niño encajado entre una cama y la pared, dijo el comunicado. No estaba claro cómo quedó atrapado el infante ni cuál fue la naturaleza de su muerte.

El niño no respondía y tuvo que ser liberado con la ayuda del Departamento de Bomberos de Spring Valley. Fue llevado al Hospital Nyack, donde luego murió a causa de sus heridas, informó New York Post.

Más tarde, la policía descubrió que Dorleus había dejado al niño bajo la supervisión de su otro hijo de 6 años sin que hubiese otros adultos en la casa, según el comunicado.

A 1-year-old boy who had been left alone with his 6-year-old sibling at a New York home died over the weekend when he ended up trapped between a bed and the wall, police said Monday. https://t.co/4gUL7n27Af

— NBC New York (@NBCNewYork) June 21, 2021