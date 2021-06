Polémica en la Eurocopa: cancelada la idea de exhibir los colores de la bandera LGTB en el Allianz Arena

En el marco de un nuevo duelo de la Eurocopa 2020, se esperaba que previo al partido entre Alemania y Hungría en Múnich, el Allianz Arena se iluminara con los colores de la bandera LGTB. Sin embargo, esta ida ha sido criticada por el Gobierno húngaro al considerarla un acto “dañino y peligroso”.

Según informaciones de la agencia de noticias EFE, el ministro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, fue el encargado de emitir la postura en contra del desarrollo de este acto. El jefe de la diplomacia húngara se encargó de exponer sus consideraciones a través de una reunión en Bruselas.

“La propuesta de iluminar el estadio (con la bandera LGTB), se detecta claramente la intención de mezclar la política con el deporte porque todo el mundo sabe de qué se trata (…) es algo muy dañino y peligroso”, aseguró Szijjártó.

En Hungría se aprobó una normativa que prohíbe hablar sobre la homosexualidad en los programas escolares. Este hecho ha sido tildado de “homofobia” por ONG internacionales. En este sentido, surgió la idea de que el Allianz Arena luciera los colores de la bandera LGTB. Esta iniciativa fue propuesta por el ayuntamiento de Múnich, en apoyo a esta comunidad que vive en el país húngaro.

Ante la presión que generó el comunicado desde Bruselas, la confederación europea decidió cancelar el acto. “La UEFA entiende que la intención es también enviar un mensaje para promover la diversidad y la inclusión (…) está motivada (la sentencia), por una decisión política que ha sido tomada por el parlamento húngaro“, expresó el órgano rector del fútbol de Europa.

Hungary's Foreign Minister Peter Szijjarto hailed UEFA's refusal to allow Munich to illuminate the Allianz Arena in rainbow colors for #EURO2020 game, calling it a "political provocation."

"Thank God common sense remains among the leaders of European football," he said. pic.twitter.com/sqSqzosFcr

— DW News (@dwnews) June 22, 2021