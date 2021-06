Parece que Jennifer López dejó mal a A Rod, éste no quiere tener citas en un buen tiempo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que A Rod y Jennifer López se separron y ésta retomó su relación amorosa con Ben Affleck son muchos los rumores detrás del ex pelotero de los Yankees. Y es que no sólo lo han relacionado, nuevamente, con su ex esposa Cynthia Scurtis, también lo han emparejado con un par de rubias con las que fue captado en un restaurante en Miami; y, como hace poco lo vieron salir del edificio de apartamentos en el que también vive Katie Holmes, hasta dijeron que la ex de Tom Cruise era hoy su nueva conquista.

Obviamente su entorno más cercano lo negó todo. Y éstos volvieron a la carga para desmitir que Alex Rodríguez estuviera saliendo con una ex de Affleck, Lindsay Shookus, rumor que ha sido el último que surge a su alrededor. Ahora, en medio de todas estas especulaciones y negativas por parte de su equipo de trabajo, dicen que A Rod está decidido a no salir con nadie. No quiere citas, según expuso una fuente a Entertainment Tonight.

Algunos creen que ha quedado mal después de cómo terminaron las cosas entre él y Jennifer López. Primero porque muchos lo han visto a él como el culpable, ya que siempre se dijo que le era infiel a la diva. Algunos han querido descacreditar a JLo, ahora que ésta retomó su relación con Ben Affleck. Pero esto no ha sucedido. Todo lo contrario. En Hollywood muchas son las celebridades que están felices de ver que la “Diva del Bronx” está de nuevo junto a quien fuera su gran amor del pasado.

Por otra parte, hay que decir que muchos creen que Alex Rodríguez sigue amando, ahora en silencio, a la “Diva del Bronx”. Ahora, si es verdad que le fue infiel alguna vez, ¿será que hoy se arrepiente?

Andrea Legarreta no rompe el silencio: Captan a Erik Rubín bailando con dos jovencitas