Imperdible: un atleta argentino quiso finalizar la carrera a lo Usain Bolt, pero terminó con el blooper del año

No hay nada que genere más ansias en los deportes que estar a metros, segundos o tan solo un punto del objetivo máximo. Son momentos de nerviosismo y tensión. Pero no todos los deportistas se lo toman de la misma manera. Usain Bolt era uno de los atletas que tenía el tupé de hacer gestos a la cámara y celebrar antes de llegar a la meta, pero el argentino Mateo Bustos no tuvo un desenlace similar a los finales del jamaiquino.

Usain Bolt in the semifinal of the 100m of Rio 2016. pic.twitter.com/yztAGsIeCf — 𝙂𝙀𝙊𝙍𝙂𝙀 𝙇𝘼𝙍𝙉𝘼𝘾𝘼 𝘾𝙔𝙋𝙍𝙐𝙎 (@GeorgeLarnaca) March 31, 2021

En el marco del Triatlón de Sagunto, el competidor argentino tuvo un error que probablemente no cometerá más nunca en su vida. Bustos pecó de exceso de confianza y se puso a festejar a tan solo unos metros de sobrepasar la cinta de meta. Sin embargo, este gesto permitió que Germán Cister lo adelantara y le arrebatará el primer lugar.

Quizá sea una de las entradas a meta más épicas y curiosas en la historia del Triatlón. Mañana a las 11:00hrs en mi canal de TWITCH, charlamos con Mateo Bustos, el protagonista de este vídeo viral que celebró demasiado pronto su victoria!! https://t.co/r4nRC8qQue 🏊🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏁🥈 pic.twitter.com/TNasOgGacD — Raul Gomez (@RaulGomez82) June 21, 2021

En este sentido, los asistentes a la competencia se quedaron totalmente incrédulos ante lo sucedido. “Pero idiota, ¿pero cómo es tan tonto?”, fueron las palabras de una de las espectadoras que asistió al evento. Probablemente, lo ocurrido le generó una gran lección al atleta del Club Multiesport Benitatxell de España.

La insólita clasificación

Finalmente, luego del exceso de confianza de Mateo, el deportista argentino concluyó la competencia en la segunda posición detrás de Germán Cister, atleta del Club Triatlón TriCanet. Domingo Muñoz ocupó la tercera posición y completó el podio del Triatlón de Sagunto.

🤦 Celebró antes de tiempo y perdió la carrera a un metro de la meta El argentino Mateo Bustos se confió, festejó antes de tiempo y acabó perdiendo el primer lugar en el Triatlón de #Sagunto 🏃 El atleta bajó la velocidad y dio un saltito triunfal 📲 https://t.co/ey8JiuWH1v pic.twitter.com/a18EPmRdQt — NuevaRioja (@NuevaRioja) June 22, 2021

