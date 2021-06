Imperdible: el terrible error de Martin Dubravka que encaminó la goleada de España sobre Eslovaquia

Probablemente, el partido entre Eslovaquia y España fue uno de los más importantes para ambas selecciones en el último tiempo. España necesitaba ganar para trascender de fase en la Eurocopa y así lo hizo. El conjunto de Luis Enrique goleó 0-5 a su rival, pero una de las jugadas más curiosas que dejó el encuentro fue el terrible autogol de Martin Dubravka que le encaminó el partido a los españoles.

Una jornada de errores y golazos, así se puede resumir el partido que definía el grupo E, entre Eslovaquia y España. Sin embargo, el error de Martin Dubravka le abrió paso a “La Roja”. Sin duda alguna fue una extraña jugada para un arquero que muestra tanta seguridad en el arco del Newcastle United de la Premier League. El eslovaco intentó rechazar una pelota, que pudo haberse estrellado en el horizontal, pero sin querer terminó metiéndola en su arco.

#ESP scores what is absolutely the most ridiculously silly goal of #EURO2020 #SVK 's Martin Dubravka…will want this punch back 😳

Este gol permitió que la selección española ganara confianza y destruyó moralmente a Eslovaquia. El conjunto dirigido por Štefan Tarkovič tenía en sus manos la posibilidad de trascender en el grupo, pero no pudieron hacerle daño a la defensa española.

Own Goals notched a double tonight to take his tally to seven with Martin Dubravka becoming the third goalkeeper to score during this #EURO2020.

Just can't stop scoring eh, Mr OG? 🤣 pic.twitter.com/te77PzZMHo

— Ahmad Ridhuan 이도환 🇲🇾 (@theahmadridhuan) June 23, 2021