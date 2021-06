Arriba las manos y pantalones abajo: lanzadores de MLB mostraron su molestia contra las revisiones por sustancias

El clima en MLB no ha estado para nada calmado. Se están comenzando a aplicar las medidas contra los lanzadores que evitan el uso de “sustancias prohibidas” en el agarre de la pelota. Sin embargo, los pitchers han mostrado su molestia cada que los ampáyers asisten al montículo para revisarlos. Sergio Romo y Max Scherzer fueron los episodios más resonantes en las Grandes Ligas.

WE HAVE PANTS DOWN ON THE FIELD!!! SERGIO ROMO HAS REMOVED HIS PANTS https://t.co/OaEF2GajnZ pic.twitter.com/2LUSYEqfre

El lanzador de los Nationals Washington, Max Scherzer, se molestó luego de que el ampáyer fuese al montículo para revisarlo por completo. Esta acción del árbitro fue motivada por Joe Girardi, manager de Philadelphia Phillies, quien incitó a que revisaran la gorra, el cabello y las manos de Scherzer.

MAX SCHERZER HAS HAD IT WITH THE FOREIGN SUBSTANCE CHECKS pic.twitter.com/87dCMhjr9A

Por otra parte, el mexicano Sergio Romo también protestó, pero de una forma más airada. El pítcher de Oakland Athletics lanzó su guante y gorra, se quitó el cinturón y se bajó el pantalón en pleno Globe Life Field, ante las sospechas del ampáyer.

Oakland A’s reliever Sergio Romo was checked for “sticky stuff” and might have upstaged Max Scherzer in the process. pic.twitter.com/wL1jqt4CgE

Por otra parte, la estrella de Los Ángeles Angels, Shohei Ohtani, mostró algunos gestos de incredulidad mientras los árbitros realizaban sus inspecciones sobre su indumentaria. El lanzador nacido en Japón tuvo que quitarse su gorra, guante y, con una sonrisa en su rostro, desabrocharse el cinturón.

Look at that: It IS possible for a pitcher to hand his glove over without being totally indignant.

Yet another reason to like Shohei Ohtani. pic.twitter.com/ey1m9gMhAD

— Chris Mason (@ByChrisMason) June 23, 2021