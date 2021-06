Murió la reportera de Telemundo y Univision, Edna Schmidt y en su último mensaje peleaba por Puerto Rico 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ha trascendido la noticia de la muerte de Edna Schmidt, reportera de Telemundo y Univision que con 51 años perdió la vida y sobre la cuál aún se desconocen las causas. Como periodista y amante de Puerto Rico que era hoy se puede leer a través de Twitter cuál el último mensaje que ahí dejó. Y sus últimas palabras datan del 16 de junio del presente año y estaban dirigidas al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

La respuesta de Edna Schmidt surgue después de que el gobernador en sí, compartiera un hilo de tres mensajes. En el primero se lee lo siguiente: “El pueblo de Puerto Rico se expresó claramente en que quiere la Igualdad para la Isla. El Informe del Departamento de Justicia federal hace claro que las únicas opciones de estatus son la #Estadidad, la Independencia o mantener el estatus territorial. (1/3)“.

Continúa: “Eso comprueba lo que los estadistas llevamos años diciendo y por eso nuestros pueblo apoya la #Estadidad. No hay opciones constitucionalmente viables de un ELA fuera de la cláusula territorial. (2/3)”.

Concluye: “Es tiempo de que aquellos que han estado vendiéndole cuentos al pueblo acaben de aceptar la realidad que hoy pone por escrito el Departamento de Justicia Federal. No descansaremos hasta alcanzar la #Igualdad para Puerto Rico que nos garantiza la #Estadidad. (3/3)”.

Luego de todo lo anterior se leen las palabras de la periodista Edna Schmidt, las cuales surgen como una clara advertencia para el gobernante: “Póngase las pilas! Observando cuidadosamente! Le garantizo que lo próximo que viene, no va a ser muy bueno para USTED. Le vienen días peores! Póngase en su lugar, porque cada día, en esta isla hermosa…se quiere ir. Do something about it! We are losing our best professionals!”.

También añadió: “Es hora que deje los paseitos y se enfoque más en el pueblo! O es que anda buscando “Primera Dama”?Enfoquese!!! Y saquemos hacia ADELANTE nuestra bellísima isla!!!”, en respuesta al tercer mensaje de éste.

Póngase las pilas! Observando cuidadosamente! Le garantizo que lo próximo que viene, no va a ser muy bueno para USTED. Le vienen días peores! Póngase en su lugar, porque cada día, en esta isla hermosa…se quiere ir. Do something about it! We are losing our best professionals! https://t.co/NOUOrcpUGo — Edna Schmidt (@EdnaSchmidt) June 16, 2021

Y es que a lo largo del 16 de junio Edna pasó compartiendo sus opiniones en Twitter y mencionando al gobernador de Puerto Rico exigiendo se respeten los derechos de sus compatriotas en muchos sentidos, aquí les dejamos algunos de sus últimos mensajes:

Are you living… "In La, La Land??? https://t.co/rYZJDOB7AS — Edna Schmidt (@EdnaSchmidt) June 16, 2021

Empezemos por proteger a nuestros NIÑOS!!! https://t.co/rYZJDOB7AS — Edna Schmidt (@EdnaSchmidt) June 16, 2021

Señor Gobernador ya ni consiguen bolsas plásticas en ciertos supermercados, para no mencionar nombre! Ahora por sólo por 10 centavos se compra una más elegante. Ha eso hemos llegado? No le da VERGÜENZA!!! https://t.co/GT4fMXGA1L — Edna Schmidt (@EdnaSchmidt) June 16, 2021

Porqué no contamos más de esas historias? Porqué no enfocarnos en lo positivo? Y desde, cuando acá los PERIODISTAS emiten su OPINIÓN? Yo no fui a esa escuela! Ahora si lo hago porque en este momento puedo emitir mi opinión. Porque no tolero la injusticia! https://t.co/LUZlF3fv4q — Edna Schmidt (@EdnaSchmidt) June 16, 2021

Quién era Edna Schmidt, la reportera de Univision fallecida a los 51 años