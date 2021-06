La presentadora Edna Schmidt quería regresar a la televisión, una brutal caída truncó su sueño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Edna Schmidt falleció el 24 de junio. Tenía 51 años. Su última entrevista fue con Neida Sandoval, durante varios meses estuvo disponible en su canal de YouTube. Sin embargo, el contenido del mismo ya no está disponible, ¿por qué?. La periodista de Univision y Telemundo le pidio que lo quitara porque tenía la intención de retomar su carrera y volver al mundo de las noticias en la televisión. Soñaba con regresar.

El público de Neida y de la fallecida Edna Schmidt se enteró de esto hace unas horas cuando la periodita pidió disculpas porque la producción audiovisual había desaparecido de su canal, explicó sus razones diciendo lo siguiente:

“Disculpas: Ayer que se dio a conocer la triste noticia de la muerte de mi querida amiga y colega Edna Schmidt muchos de ustedes me escribieron pues querían ver de nuevo la ultima entrevista completa de Edna que publiqué en mi canal en YouTube hace un par de meses y no la encuentran… La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad”.

Según explica Sandoval, Edna le llamó expresamente para pedirle que removiera la entrevista: “Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal”.

Y agregó: “Sin duda Edna amaba la vida y soñaba con retomar su gran pasión de estar al frente de las cámaras de televisión… Te quiero Edna… Descansa en paz amiga 🙏💔😞 Imposible olvidarte”.

Lamentablemente para el cierre de esta nota, la publicación de Neida con estas disculpas ya no estaba disponible, tampoco, en su perfil de Instagram que es en donde informó lo expuesto arriba. Sin embargo, varios usuarios de Instagram salvaron la públicación y ésta aún se puede encontrar en las redes. Se desconoce, eso sí, la razón que llevó a Neida Sandoval a retirar su declaración en torno al video de su entrevista.

Sobre las razones de su muerte, fue el periodista Martin Berlanga el que habló sobre la posible causa de su fallecimiento, la cual parece haber sido a raíz de una caída. Ésta se encontraba en Puerto Rico al momento de su muerte.

Aquí las palabras de Berlanga:

“Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridísima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caída en su amado Puerto Rico. Aún no despierto del asombro pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico por televisión. Elegante, profesional, sensible, generosa siempre. Desde mi corazón un aplauso a tu labor y a tu esfuerzo por volverte a levantar a pesar de los problemas de la vida. Te quiero y te voy a admirar siempre hermanita, vuela alto que mereces descansar de tanto, me quedo con tu carcajada, tu voz ronca perfecta para las noticas y el coquito que siempre nos compartías en navidad”.

