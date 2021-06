Giselle Blondet no tiene secretos de belleza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“No importa la edad que tengas, se trata de cómo te sientes y te consientes, de cómo tú te cuidas”, así comenzó la conversación con Giselle Blondet, quien a los 57 años de edad es la viva muestra de que la belleza no tiene fecha de vencimiento.

Para la actriz, animadora, madre y abuela de dos, es importante llevar este mensaje de autoestima y amor propio.

“En lugar de criticar a las personas que dicen que uno no tiene derecho a verse o sentirse bella a la edad que se tenga, sea cual sea, creo que más bien hay que hablar sobre cómo te cuidas, te consientes y te amas, porque te lo mereces. Y eso es lo que yo hago”, explica la conocida puertorriqueña.

Giselle asegura no tener ningún secreto especial en cuanto a tratamientos o rutinas, sino más bien es amante de las cosas sencillas y cree fielmente en los consejos que siempre escuchamos: comer saludable, tomar mucha agua, hacer ejercicio, quitarse el maquillaje antes de dormir y protegerse del sol.

“La gente cree que yo tengo algún secreto, y digo ‘seré que me tendré que inventar uno’, porque la verdad lo mío es tan simple, a mi no me gustan las cosas rebuscadas. Yo vivo una vida muy tranquila, familiar, me gusta dormir bien, alimentarme de una manera sana, aunque eso no significa que no me coma un brownie con helado o una pizza de vez en cuando, porque creo que en los extremos están los problemas”, señala.

Otra de sus prioridades, que asegura se refleja en su aspecto físico, es tomarse el tiempo para descansar, para mimarse.

“Saco tiempo para mi, que a veces es difícil, sobre todo cuando trabajamos desde casa, pero hay que hacerlo como una disciplina. Regularmente me doy un buen baño en la bañera, donde puedo ver televisión, prendo mis velitas, leo”.

La también autora del libro “Tengo 50 ¿Y qué?” dice mantener esa sencillez en las cremas que usa para cuidarse la cara, por lo que acaba de asociarse con Pond’s, marca que asegura ha sido siempre parte de la rutina de belleza de las mujeres de su familia.

“Mi abuela la usaba, mi mamá, mis hijas tienen en sus casas. Es parte de nuestra tradición”, asegura. “Igual yo no conozco una casa a la que yo entre y no haya una crema Pond’s en los gabinetes”.

Entre la amplia gama de productos de la marca, Giselle dice estar usando la línea Rejuveness Collection con retinol, que ayuda a reducir la apariencia de las arrugas, estirar e hidratar la piel.

“Son tres productos, la crema hidratante que puedes usar por el día y por la noche, el suero, que para mi es el alimento más importante para tu piel porque trabaja a profundidad y ayuda con las manchas, y la crema para los ojos, que tiene el efecto blur, que disimula las arrugas”, dice.

Como parte de su asociación con Pond ‘s, dice, también se propone hacer entender a las mujeres latinas de que se puede ser bella a cualquier edad.

“Tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que cuando pasa el tiempo vas perdiendo el derecho a sentirte y verte bien”, concluye.