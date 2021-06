Jessica Carrillo, actual conductora de Al Rojo Vivo, admite que nunca ha querido ser como María Celeste

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jessica Carillo es la actual conductora de Al Rojo Vivo. Programa que no sólo condujo María Celeste Arrarás desde el día uno, sino que además fue su creación. Tras su despido el año pasado, mucho se dijo sobre la posible conductora que tomaría su lugar. Se sabe que la primera intención de la producción era que Myrka Dellanos, amiga de Arrarás tomara su lugar. Sin embargo, ésta siendo fiel a su amistad de años se negó.

Luego llegó la periodista Rebecca Smith. Lamentablemente parece que el público no logró adaptarse a ella como estelar del programa. Razón por la cual Telemundo colocó a Antonio Texeira y Jessica Carrillo como conductores estelares del mismo. El hecho de que Carillo quedara como conductora de Al Rojo Vivo no pareció disgutar al público. Sobre todo porque durante el proceso de salida de María Celeste y la llegada de Rebecca, ella estaba en su licencia de maternidad. Su imagen no se vio involucrada con todas las críticas que golpearon a la cadena, ante la ola de despidos que hubo.

Hay que tomar en cuenta que cualquier conductora que ocupara la silla que alguna vez fuera de María Celeste recibiría muchas críticas y sería víctima de duras comparaciones. Sobre esto hablo recientemente Jessica Carrillo, destacando en propias palabras que nunca ha querido ser como María Celeste Arrarás.

Las palabras literales de Carrillo fueron vertidas en entrevistas con Lourdes Stephen y dijo: “Ella es única, irrepetible, irremplazable y yo soy mi propia versión, entonces nunca quise ser como ella, nunca he querido ser como ella, he querido ser mi versión, mi mejor versión”. La periodista tenía claro que las comparaciones aparecerían, pero ella también se tomó la tarera de mentalizarse que ella sería la mejor versión de sí misma, por eso le dijo a Lourdes que entre María Celeste Arrarás y ella no hay comparación.

“No hay comparación porque ella es ella y yo soy yo. Yo iba a darle a esta nueva era de Al Rojo Vivo la mejor versión de mí, esa siempre fue mi mentalidad”, explicó.

Aquí puedes ver la entrevista completa de Jessica Carrillo con Lourdes Stephen, conductora del programa “Sal y Pimienta”, de Univision. El video de Youtube lleva por nombre: “Jessica Carrillo: al rojo vivo: Desde su luto hasta la discriminación”.

