La Ciudad de Nueva York no logrará la meta de 5 millones de neoyorquinos ‘full’ vacunados para el 1 de julio

El verano en la ciudad de Nueva York entró en calor con celebraciones por el fin de las restricciones por la pandemia del coronavirus y el punto final del ‘Estado de Emergencia’ de salud decretado por el gobernador Andrew Cuomo. Pero en medio del clima festivo hay una asignatura pendiente: A pocos días del 1 de julio, todavía no se ha cumplido con la meta que se planteó la Ciudad de vacunar completamente a cinco millones de residentes de la Gran Manzana.

Mientras el promedio de vacunados en el estado ya pasa la raya del 70% de la población adulta, en la ciudad en donde se espera el regreso de actividades que implican grandes concentraciones, el promedio de inmunizados con dos dosis asciende al 49%.

Ahora las vacunas abundan en cada esquina e inclusive se pueden programar a domicilio, pero las autoridades de Salud están tratando de lidiar con la resistencia, por diversas razones, de millones de neoyorquinos que han sido indiferentes o tienen temor a inyectarse.

“La reapertura total de la ciudad la recibimos con entusiasmo, aunque la verdad es que no hemos llegado al objetivo de vacunación en la ciudad de Nueva York, proyectada para inicios del verano. Queda un trabajo titánico por hacer en comunidades que no creen en la efectividad de los fármacos. Y esto hay que manejarlo con cuidado, especialmente cuando vemos el avance de la nueva variante Delta del COVID-19”, alertó Guillermo Chacón, presidente y fundador de la Red de Salud Hispana.

Trabajo y paciencia

Hasta este viernes, de acuerdo con cifras del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH), se había alcanzado exactamente el brazo de 4,086,757 neoyorquinos que ya están en el grupo de los “full vacunados”, bien sea con ambas dosis de Pfizer y Moderna o con la inoculación única de Jhonson & Jhonson.

Chacón explica que lo observado en algunas jornadas de trabajo dirigidas específicamente a comunidades hispanas, lleva a concluir que se requerirá “trabajo y paciencia” para alcanzar las dosis a los dudosos, temerosos y escépticos, atizados además por los tradicionales grupos antivacunas.

“No se trata de decirle a la gente solamente: ¡Ven y vacúnate! Hay decisiones firmes de grupos que decidieron no hacerlo. Y a ellos hay que ofrecerle la información requerida adecuada”, acotó Chacón.

Hasta principios de marzo las autoridades de la Gran Manzana demandaban más suministros de dosis al Gobierno federal, ahora con dosis disponibles para alcanzar sus objetivos de inmunización, ahora el desafío es tratar de convencer, a quienes a pesar de la amplia oferta para programar la inoculación, tienen desconfianza en los nuevos fármacos.

Las razones de esta resistencia entran en un abanico muy amplio, desde versiones divulgadas de sus efectos perniciosos en la salud hasta creencias religiosas.

Sin embargo, ya con este grupo de vacunados todos los indicadores en Nueva York dan cuenta de un descenso del número de casos, muertes y hospitalizaciones.

La última semana la Gran Manzana cerró con un porcentaje de positividad de COVID-19 por debajo de 0.78%.

El alcalde Bill de Blasio atribuyó este viernes al “alto nivel de vacunación” que la infección viral se mantenga totalmente controlada.

Ante los temores razonables de la aparición de la nueva cepa Delta, acotó: “Si algo cambia, lo evaluaremos. Hay mucho tiempo para hacer ajustes”.

Autoridades no desisten

Pedro Frisneda, portavoz del DOHMH, indicó que la expectativa de la Ciudad es seguir vacunando a la mayor cantidad de personas posibles cada día, mientras se sigue afinando la estrategia para llegar a los neoyorquinos de los vecindarios más rezagados.

“La estrategia más reciente para agilizar la vacunación, ha sido llevar las dosis a la casa a través de un programa que ya está disponible. Las vacunas en el hogar para todos los neoyorquinos amplían un programa lanzado por Test & Trace Corps en mayo para llegar a las personas más necesitadas, incluidas las personas mayores, los residentes de NYCHA y los empleados de la ciudad”, subrayó Frisneda.

De igual forma, se sigue llevando el autobús de vacunas móviles a los vecindarios más pobres y afectados por COVID-19, ubicados en El Bronx, Brooklyn y Queens.

De hecho, la Ciudad sigue con sus planes y su oferta de “normalización”, uno de ellos es el lanzamiento de la campaña de turismo local ‘NYC el momento es ahora’ que aspira recibir solo en este verano a 10 millones de visitantes.

Entre tanto, las autoridades de Salud del Estado de Nueva York tienen en su mapa de vacunación que siete de los 25 códigos postales del estado, con las tasas más bajas de vacunación contra el coronavirus, se encuentran en la ciudad de Nueva York. Y de manera puntual, seis de ellos están en Brooklyn, reportó el pasado lunes el gobernador Cuomo.

En las estadísticas del Gobernador se recalcó que el vecindario de Williamsburg, en Brooklyn, tiene la proporción más baja de personas vacunadas contra COVID-19 en la ciudad, con una tasa del 32%, seguida de Ocean Hill y Far Rockaway, Queens, con un 33%

Los que menos, los que más

Hasta este viernes en las estadísticas del DOHMH, la localidad del sur de Queens, Edgemere- Far Rockaway, mantiene las tasas de vacunación más bajas de toda la ciudad con el 29% de los adultos con las dosis completas de inmunización.

En Brooklyn, en el vecindario de Borought Park solo el 31% de sus residentes ha optado por inyectarse y en el este de Williamburg aumentó levemente el nivel de inmunización a un 37%.

En Hunt Point, en El Bronx, se encuentra unas de las localidades más apáticas a inyectarse con el 33% de adultos inoculados.

El centro de Harlem es también unas de las comunidades más rezagadas, con el 38% de los adultos inmunizados.

En contraste, vecindarios del Bajo Manhattan como es el caso de distrito financiero ya el 97% de sus residentes están “full vacunados”. También en Chelsea, el 79% de la población completó sus dosis.

Flushing en Queens ya rompió la barrera del 71% de de su población elegible que recibió la inoculación completa.

‘Dosis’ variadas de opiniones

El puertorriqueño Angel Sánchez acudió a un centro de vacunación en Queens con la confianza de que su decisión sería la mejor, no solo para proteger su salud, sino también para ayudar a la Gran Manzana a superar una pandemia que ya ha dejado 33,000 fallecidos.

“Yo estoy feliz y sin ningún temor de haber optado por estas dosis. Esta es la llave para volver a la normalidad. Respecto a quien piensa distinto, pero la ciencia es la ciencia”, opinó.

La colombiana María Bartolomé, de 45 años, ya se vacunó y luchó desde el principio para que el nuevo fármaco llegara al brazo de su madre de 80 años. Aunque tiene sus dudas para vacunar a sus hijos adolescentes.

“Yo no voy a autorizar todavía que ellos se las pongan. Voy a esperar. Por alguna razón, con ellos me da miedo”, subrayó la inmigrante residente de Queens.

Así mismo, la docente puertorriqueña Jesicca de los Ríos, de 55 años y residente de Harlem, invitó a los dudosos a sacar una cuenta.

“Desde que empezó la vacuna todo empezó a bajar con el virus, sobre todo las hospitalizaciones y las muertes, eso es un signo claro que funcionan. Que a alguien le dé una reacción es lógico. Es más fácil que te mueras ahora en Nueva York por una bala perdida que por una vacuna”, remató la educadora.

El médico dominicano residente de El Bronx, James Hierro, tiene una visión distinta: “Yo no soy un militante antivacuna, yo las apoyo, simplemente me llama la atención que en el caso específico de estos fármacos que generalmente necesitan 7 a 12 años de experimentación, en cuestión de meses ya están listos para ser administrados. Yo no me vacuno y tengo más de cinco argumentos de peso para no hacerlo”.

A cinco días del 1 de julio

913,243 personas “full vacunadas” adicionales deberían completar o recibir sus dosis en los próximos cinco días para cumplir la meta de inmunización de 5 millones para la apertura total este próximo 1 de julio.

“full vacunadas” adicionales deberían completar o recibir sus dosis en los próximos cinco días para cumplir la meta de inmunización de 5 millones para la apertura total este próximo 1 de julio. 1,755 códigos postales tiene el estado de Nueva York y el 10% presenta promedios de inmunización por debajo del 38.8%, siete de estas localidades se encuentran en la Gran Manzana.

tiene el estado de Nueva York y el 10% presenta promedios de inmunización por debajo del 38.8%, siete de estas localidades se encuentran en la Gran Manzana. 61% de los adultos de Manhattan están totalmente inoculados, los promedios más bajos se registran en Harlem y Washington Heights en donde el promedio está por debajo del 45%.

están totalmente inoculados, los promedios más bajos se registran en Harlem y Washington Heights en donde el promedio está por debajo del 45%. 54% de los residentes elegibles de Queens ya alcanzaron las dosis

de Queens ya alcanzaron las dosis 40% de las 1,421,021 personas que viven en El Bronx han optado por recibir las dosis, significando el condado con la tasa más baja de vacunación.

personas que viven en El Bronx han optado por recibir las dosis, significando el condado con la tasa más baja de vacunación. 43% es la tasa de ‘full vacunados’ en Brooklyn.

es la tasa de ‘full vacunados’ en Brooklyn. 9,099,399 dosis se han administrado en NYC desde que arrancó la iniciatiava de inmunización el pasado 15 de diciembre de 2020.

se han administrado en NYC desde que arrancó la iniciatiava de inmunización el pasado 15 de diciembre de 2020. 15,000 neoyorquinos han sido inyectados en su casa desde que la Ciudad anunció la iniciativa la semana pasada.

El dato: