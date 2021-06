Gobernador Cuomo declara el “final oficial de la emergencia” de salud por el COVID-19 en Nueva York

“¡Se terminó la emergencia del coronavirus en Nueva York!”. Así lo declaró este miércoles el gobernador Andrew Cuomo, al indicar que el Estado no renovará la orden ejecutiva de ‘emergencia’ que se emitió para combatir la pandemia y que expira este jueves.

Y al dejar claro que esto no significa que el COVID-19 se terminó absolutamente y que incluso hay algunas nuevas variantes como la ‘Delta’ que todavía representan una peligro, Cuomo aseguró que los neoyorquinos superaron la crisis y ahora es tiempo de enfocarse en volver a la normalidad, tras la “lecciones aprendida con el coronavirus por más de un año”.

“La emergencia se terminó. Y no es que creamos que el COVID ya se fue, y tenemos que seguir vacunando a la gente sobre todo a los jóvenes, pero la emergencia se termino y ahora tenemos que enfocarnos en el nuevo capítulo, el de la era post coronavirus”, dijo el Gobernador.

Cuomo enfatizó que este jueves expira la orden ejecutiva que instituyó el ‘Estado de Emergencia’, y que fue declarad en conjunto con el comisionado de Salud del Estado, y aseguró que su Administración no la renovado, y por lo contrario, “se tomará este día como la fecha oficial de expiración de la emergencia en la que hemos estado y que superamos gracias al trabajo de todos los neoyoquinos”.

Y por primera vez desde que empezó a realizar las ruedas de prensa diarias para informar sobre la crisis del coronavirus en marzo del año pasado, este miércoles el mandatario estatal no presentí ningún número relacionado con el COVID-19. “Ya sabemos dónde estamos en la actualidad (con respecto al virus), y no hace falta seguir mostrando números diarios. Ya superamos ese monitoreo día a día sobre el coronavirus, porque llegamos a un nuevo nivel aplanado con las estadísticas que nos permiten estar confiados, y que es producto de nuestro esfuerzo”.

#BREAKING: New York’s COVID-19 State of Emergency will end tomorrow.

Fighting COVID & vaccinating New Yorkers are still top priorities, but the emergency chapter of this fight is over. All thanks to New Yorkers who were #NewYorkTough.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 23, 2021