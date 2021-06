La policía busca a cuatro sospechosos de “crimen de odio” por vandalizar estatua de George Floyd en Nueva York

NYPD publicó imágenes de cuatro sospechosos buscados por vandalizar con aerosol blanco y negro la recién levantada estatua del afroamericano George Floyd, en Brooklyn (NYC).

La imagen ubicada en 1575 East Flatbush, que se dio a conocer la semana pasada, fue atacada alrededor de las 4 a.m. del jueves 24 de junio. La frase “Patriot Front”, que alude a un grupo de odio nacionalista blanco, fue pintada sobre la inscripción, dijo la policía.

También se aplicó pintura negra en aerosol a lo largo de la escultura. El “Grupo de Trabajo contra el Crimen de Odio del NYPD” está investigando este caso de vandalismo, reseñó New York Post.

A principios de este mes, un mural de Floyd en Filadelfia también fue desfigurado con el nombre de ese grupo supremacista blanco, según The Philadelphia Inquirer.

Ayer, el policía Derek Chauvin fue sentenciado a 22 años y medio de prisión por la muerte de Floyd, a quien inmovilizó por el cuello contra el pavimento el 25 de mayo de 2020. El caso generó saqueos, protestas Black Lives Matter (BLM) y llamados a reformas policiales en todo el país.

Particularmente en NYC, las protestas por la muerte de Floyd generaron un clima anti policial, recortes de fondos y tensiones sindicales con el alcalde Bill de Blasio, factores que muchos culparon del auge del crimen desde la pandemia, además de la reforma penal.

En marzo, Minneápolis había llegado a un acuerdo récord de $27 millones de dólares con la familia de Floyd para resolver la demanda presentada contra la ciudad y cuatro policías involucrados en su muerte.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Criminal Mischief . #Brooklyn @NYPD70pct on 6/24/21 @ 3:40 AM 4 Perpetrators used black spray paint to deface the George Floyd Monument. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/XgO2JVg1nS

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 25, 2021