10 datos sorprendentes sobre las papas fritas de McDonald´s

¿Existe una visita a McDonald´s sin disfrutar de unas legendarias papas fritas? Probablemente no. Es un hecho que si decidimos darnos un gusto consumiendo comida rápida, no podremos resistirnos a esas maravillosas e icónicas papas crujientes al exterior y suaves por dentro. Son el antojo perfecto, una reconfortante fuente de almidón con el toque de sal ideal ¡por algo son tan famosas! Si bien es cierto que no son la opción más saludable, las patatas fritas han logrado consolidar su irrevocable lugar como guarnición oficial de las emblemáticas hamburguesas de McDonald´s.

Lo cierto es que todos nos hemos deleitado con las papas fritas de McDonald’s de vez en cuando. Si son uno de tus caprichos culpables favoritos, es momento de actualizarte con algunos datos curiosos sobre sus ingredientes y cómo han cambiado a lo largo de los años.

1. Son el artículo más popular de McDonald’s

Hoy en día el menú de McDonald´s se renueva constantemente y ofrecen novedosos platillos de temporada, sin embargo ninguno ha logrado quitarle su bien ganada popularidad a las papas fritas. Se cuenta con información liberada en HowStuffWorks, en la cual se confirma que las papas fritas son consideradas como el elemento más popular del menú, inclusive superan a los clásicos de todos los tiempos como la hamburguesa Big Mac.

2. Siempre puedes pedir papas fritas frescas

Uno de los más grandes placeres de disfrutar de las papas fritas de McDonald´s, sin lugar a dudas es comerlas recién preparadas, calientitas y crujientes ¡no existe nada peor que unas papas frías! Con base en ello salió a la luz información interna bastante interesante al respecto y que llega como un gran secreto: es posible obtener papas fritas frescas en McDonald’s pidiéndolas sin sal. Claro, que en muchas ocasiones resulta inconveniente para la operación de una cadena de comida rápida con tal demanda, pues significa que los empleados tendrán que preparar un nuevo lote de papas. Sin lugar a dudas resulta una magnífica alternativa para disfrutar de unas papas fritas recién hechas y vigilar el consumo de sodio en la dieta.

3. No son un alimento apto para veganos

Muy al contrario de lo que se podría pensar: las papas fritas de McDonald´s no son veganas. Aunque claro, las papas son vegetales, este tipo de comidas rápidas suelen darnos bastantes sorpresas y es muy probable que quienes no consuman productos de origen animal quieran evitarlas ¿La razón? El “sabor natural de la carne de res” figura entre los ingredientes que se utilizan en las papas. Según McDonald’s, el sabor natural de la carne de res contiene trigo hidrolizado y leche hidrolizada como ingredientes de partida. Por lo tanto no son una opción de comida apta para veganos en lo absoluto.

4. Se agregan productos químicos para mantener todas las papas fritas de un color uniforme

Esas papas perfectamente uniformes y ciertamente irresistibles, no son producto de un cuidadoso proceso de selección de las papas y un estricto proceso de elaboración. Se cuenta con un video bastante revelador al respecto de McDonald’s Canadá, en el cual Mario Dupuis, gerente de producción del proveedor de McDonald’s McCain Fries, explicó que las papas fritas se pasan por un blanqueador para eliminar el azúcar de las papas. De tal modo que se trata de un método que se aplica para evita alguna variación en el color de los bastones de papas. También, es normal que suelan tratarse con una “solución de dextrosa” y otros ingredientes para evitar que las patatas fritas se pongan grises. Sin lugar a dudas suena bastante poco saludable.

5. Fritas doblemente

En ningún momento hemos dicho que se trata de una comida saludable, sin embargo este dato llegó para romper cualquier esperanza: las papas fritas de McDonald´s se fríen dos veces. El primer paso una vez que se tienen porcionadas en los clásicos bastones, es freírlas por aproximadamente un minuto y luego se congelan antes de enviarlas empaquetadas a los restaurantes. Luego se someten a otro viaje a la freidora una vez que llegan a las muchas ubicaciones de McDonald’s y que se realiza justo antes de vender el producto.

6. McDonald’s cambió la receta de papas fritas en 1992

Es un hecho que no resulta nada inspirador saber que nuestras amadas papas fritas contienen saborizante natural de carne de res, que se elabora con trigo y leche hidrolizados, está es una noticia peor. Y es que se cuenta con un dato bastante devastador revelado por Malcolm Gladwell en el podcast Revisionist History; antes de 1992, McDonald´s hacía sus papas fritas con sebo de res. Aspecto que no solo las hacía cero amigables con la dieta vegana, aumentaba considerablemente su contenido en grasas saturadas provenientes del sebo de res. Con base en ello, gracias a la presión por hacerlas más ligeras y saludables, en el año 1992 McDonald´s cambia la receta original de papas fritas y empiezan a utilizar aceite vegetal para freírlas.

7. Las papas fritas pertenecen a los elementos originales del menú

Es maravilloso conocer más sobre la evolución de los menús de los establecimientos más legendarios de todos los tiempos y sin lugar a dudas vale la pena hablar sobre los cambios que ha experimentado McDonald´s. En 2016, The Daily Meal compartió una foto de un menú original de McDonald’s de los años 50´s en el cual no había McNuggets de pollo; solo ofrecían papas fritas, hamburguesas, batidos y una variedad de refrescos. Así que las icónicas papas fritas siempre fueron un elemento fundamental en el menú. De hecho se cuenta que McDonald’s se fundó originalmente como un restaurante de barbacoa en 1940 y según History.com, las patatas fritas también estaban en el menú de barbacoa original ¡un verdadero clásico de clásicos!

8. Tienen más ingredientes de los que piensas

Anteriormente mencionamos que las papas suelen ser blanqueadas con algunos productos químicos, los cuales suelen añadirse para mejorar su conservación y color. Tenemos una mala noticia, sobre todo si sueles pensar que las papas fritas únicamente contienen los ingredientes básicos como son las papas, aceite y sal. También incluyen ingredientes como dextrosa y pirofosfato ácido de sodio, que deterioran la salud en diversos aspectos.

9. Lo absurdo del tamaño de porción adecuado, según Harvard

En ningún momento hemos dicho que las papas son saludables, sin embargo comer solo 6 papas fritas como la porción recomendada por Harvard ¡resulta absurdo! Según un informe del New York Times sobre papas fritas y encabezado por Eric Rimm, profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. La sugerencia para mantenernos saludables es comer una menor cantidad de papas fritas y siempre con verduras de hoja verde, para ser más exactos el consejo es no excederse de seis papas fritas. Para mayor contexto: según el tamaño del empaque de McDonald’s, obtendremos entre 50 y casi 90 papas fritas, dependiendo de si pides el tamaño pequeño o grande.

10. Se utilizan en un mismo lote diferentes variedades de papas

Parecería que las papas de McDonald´s siempre siempre están uniformes en cuestión de color y textura, lo cual ha hecho que muchos piensen que solo se utiliza la variante de papa más común y útil para estos fines: las papas Russet, que son excelentes papas al horno y papas fritas. Sin embargo se cuenta con información señalada en el sitio web de McDonald´s en la que se confirma que utilizan cuatro tipos de papas comunes: Russet Burbank, Russet Ranger, Umatilla Russet y Shepody. Por lo que cada lote de papas contiene una atractiva mezcla de variantes locales.

