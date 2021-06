GOAT a los JJ..OO.: la asombrosa Simone Biles comandará al equipo de gimnasia de Estados Unidos en Tokio 2020

GOAT, por sus siglas en inglés: la más grande de los todos tiempos. Hablamos de Simone Biles, leyenda de la gimnasia apenas a los 24 años. La estadounidense culminó el proceso clasificatorio de su país como la mejor gimnasta, lo cual le valió para asegurar su cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Solo les quería dar las gracias desde el fondo de mi corazón. Esto es solo el inicio de la jornada“, escribió Biles en Twitter.

I just want to say thank you from the bottom of my heart 🤎 this is just the beginning of the journey!

— Simone Biles (@Simone_Biles) June 28, 2021