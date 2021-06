Policía de NYC desplegará 50 oficiales extras a la zona de Times Square tras segunda balacera en un mes

En pleno momento en que la Ciudad de Nueva York se ha puesto como meta atraer de nuevo a los turistas tras superarse lo peor de la pandemia del coronavirus, el pasado domingo que registró otra balacera en tan solo un mes en una de las principales atracciones turísticas de la Gran Manzana, Times Square, y la víctima de los disparos fue precisamente un turista que caminaba por el área.

Y ante estos casos, que las autoridades temen espanten a potenciales visitantes, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y el alcalde Bill de Blasio anunciaron este lunes un nuevo plan denominado ‘Times Square Safety Action Plan’, que entre otras cosas consistirá en enviar 50 oficiales adicionales al área para reforzar la vigilancia, y controlar las ventas ilegales conectadas a la violencia armada.

“Queremos asegurarnos que cada persona que vaya a Times Square sepa que estará segura. Verán mucha presencia policial en esa área”, dijo De Blasio.

El Alcalde mandó un mensaje claro: “No podemos permitir que esto tenga un impacto negativo en el turismo”.

Este lunes la Uniformada seguía tras la pista del sospechoso de la balacera del domingo que ocurrió a plena luz del día, a las 5:15 p.m. en el cruce de la Séptima avenida con la calle 45, en las afueras del Hotel Marriott Marquis.

La víctima, identificada como Samuel Poulin, un US Marine de 21 años y quien no era el blanco de los disparos, visitaba la ciudad con su familia proveniente de la parte norte del estado de Nueva York. Las autoridades informaron que su estado era estable tras recibir un impacto en la espalda, y se encuentra en el Hospital Bellevue.

El incidente ocurrió a una cuadra de donde hace apenas un mes que Farrakhan Muhammad, de 31 años, supuestamente abrió fuego en la calle 44 con Séptima avenida, impactando a una niña de 4 años y dos mujeres.

Informes preliminares del NYPD indicaron que la balacera ocurrió luego de una discusión entre algunos hombres que vendían CD de manera ilegal.

“El sospechoso es un afroamericano en sus 20 años que sacó un arma en medio de una acalorada discusión entre varios individuos, y disparó varias veces”, dijo este lunes el Jefe de Departamento del NYPD Rodney Harrison, agregando que tras este suceso “de ahora en adelante lo que se verá en esa área será a docenas de más policías”.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 6/27/21 at approx 5:15 PM, in the vicinity of 45th St and 7th Ave in Manhattan, the suspect discharged a firearm, striking a 21-year-old male bystander in the back. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/VdJtVcwapA

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 28, 2021