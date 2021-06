El ‘Rey’ Pelé le dedicó un emotivo mensaje a Mbappé tras fallar su penal con Francia

Tras ser campeón del mundo en Rusia 2018 Kylian Mbappé besó la gloria con 18 años de edad, tres años después vivió una de las peores situaciones para un futbolista a nivel de selecciones. Falló el penal con el que Francia cayó eliminada en la tanda frente a Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Se marchó de la máxima competición de selecciones de la UEFA sin marcar goles ni asistir a sus compañeros. Y cuando tuvo que ejecutar su tiro en los lanzamientos desde el punto penal ante los suizos, el arquero Yann Sommer se estiró y atajó el balón.

Edson Arantes do Nascimento, el famoso Rey Pelé, tiene una relación amistosa con Mbappé y aprovechó el momento para enviarle un mensaje motivador. “¡Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje”, escribió Pelé en sus redes sociales.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021