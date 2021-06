La cantante Christina Aguilera denuncia las injusticias que está viviendo Britney Spears

La cantante Christina Aguilera, quien fuera compañera de Britney Spears en el programa infantil de Mickey Mouse y posteriormente, ya a finales de los noventa, su gran rival por el título de princesa del pop, ha querido solidarizarse públicamente con la estrella de la música a cuenta de la pesadilla que atraviesa esta en el marco de la durísima tutela legal y económica que lleva padeciendo desde hace casi 14 años, que otorga a su padre Jamie Spears un control prácticamente total sobre los asuntos más personales de su día a día. Por eso Christina Aguilera ha alzado su voz y ha pedido por favor dejen libre a Britney Spears de esa cruel tutela y denunció las injusticias que está viviendo “Brit”.

La intérprete estadounidense Christina Aguilera ha publicado un extenso comunicado en sus redes sociales para denunciar el sinfín de injusticias que se están cometiendo contra Britney y para presionar así en favor de la desaparición de esa jaula legal que la aprisiona. Christina también ha querido aprovechar el trato vejatorio que sufre su compañera para alertar sobre el sometimiento de tantas otras mujeres a unas estructuras sociales que las convierten en esclavas del sistema.

“Llevo días pensando en Britney Spears y en todo lo que ha estado soportando”, asegura la afamada artista en Twitter. “Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su sistema reproductivo, sobre su privacidad, su espacio y su proceso de curación, así como sobre su propia felicidad”, ha manifestado Christina Aguilera en referencia a prohibiciones tan sorprendentes e indignantes, confesadas por la propia Britney la semana pasada, como la de tener más hijos, para lo que fue forzada a colocarse un dispositivo intrauterino.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

