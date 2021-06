El salario de Leo Messi: con el dinero que gana el argentino al mes podrías ir al espacio

El portal 90min preparó un trabajo especial acerca del salario anual que percibe Lionel Messi. No es secreto para nadie la cantidad de dinero que genera la leyenda del FC Barcelona y de la selección Argentina. En esta oportunidad lo tenemos más claro que nunca: con el dinero que gana el astro argentino al mes podrías ir al espacio.

Con el Fútbol Club Barcelona, por contrato, Lionel Messi percibe $71 millones de dólares al año. Es el futbolista mejor pagado del mundo por diferencia.

En unas horas, dicho contrato llegará a su final. A la medianoche del 1 de julio Messi se convertirá en agente libre. Todo indica que la renovación con el Barcelona está pactada y es cuestión de horas para que sea anunciada. Solo hasta entonces sabremos cuál es el nuevo acuerdo.

Lionel Messi’s contract extension with Barcelona is finally coming. 🇦🇷

Barça board and Messi’s camp feel now ‘confident’ to officially announce the agreement until June 2023 next week.

Both parties involved are working to fix ‘final details’ on contract clauses. ⏳ pic.twitter.com/dZ0zIsGeB3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021