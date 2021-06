Imperdible: Roger Federer causó carcajadas en Wimbledon tras no entender una pregunta en inglés

El suizo Roger Federer logró clasificarse a la segunda ronda de Wimbledon tras el abandono del tenista Adrian Mannarino. El francés se resbaló y esto le produjo una lesión de rodilla que le obligó a salir retirado de la pista central del All England Club. Sin embargo, el momento más pintoresco lo vivió el suizo al no entender qué le preguntaban en la entrevista post encuentro.

Con la raqueta, perfecto, pero con el ingles no tanto. “Su Majestad​” tuvo dificultades en su entrevista luego de la victoria. Uno de los presentadores le preguntó sobre su vuelta a Wimbledon y que si había extrañado la competición. A priori, una pregunta para mantener el confort con Federer, pero el suizo con una gran honestidad reconoció no haber entendido su cuestionamiento.

Este gesto sobre la pista central del All England Club generó muchas risas de parte de los espectadores. El propio Federer soltó algunas carcajadas ante la situación. Pero finalmente, “El Maestro Suizo” logró entender la pregunta del presentador y se excusó de que no domina con exactitud algunas frases y palabras del idioma.

Roger Federer actualmente ocupa el octavo lugar en el mundo y logró avanzar en el torneo sobre su oponente Mannarino. Aunque no domine a la perfección algunas palabras, el suizo habla sobre la pista con sus elegantes participaciones en el tenis.

