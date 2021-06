Gesto inolvidable: New York Yankees le cumplió el sueño a Gwen Goldman, mujer de 70 años que anhelaba ser “bat girl”

En las Grandes Ligas cada temporada se cumplen cientos de sueños, generalmente de jóvenes peloteros que desearon poder hacer acto de presencia en MLB. Sin embargo, nunca es tarde para lograr metas inimaginables. Los New York Yankees le cumplieron el deseo a una mujer de 70 años de edad. Gwen Goldman fue la “bat girl” en el juego contra Los Ángeles Angels y, con una sonrisa en su rostro, pudo decir “sueño cumplido”.

Es una historia muy emotiva la que relaciona a Goldman con “Los Bombarderos del Bronx”. En 1961, con tan solo 10 años de edad, Gwen le hizo una petición a la organización neoyorquina para ser su “bat girl”. No obstante, este deseo fue negado.

Sin embargo, 60 años después le llegaría la oportunidad de su vida a Goldman. En el marco de la semana “HOPE”, en el que la organización se encarga de cumplir algunos sueños, le llegó el turno a Goldman. La mujer formó parte del cuerpo técnico durante el juego de los New York Yankees y Los Ángeles Angels.

