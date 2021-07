Carolina Tejera causa controversia por posar con sexy trikini y llamarse guerrera de Dios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Tejera es una actriz de origen venezolana que ha demostrado tener mucho talento interpretativo para darle vida a personajes de villana. Ha participado en historias como “Gata Salvaje”, “Valeria”, “Cosita Linda”, “Inocente de ti”, “Aurora”, entre otras. Su belleza es innegable, así como también lo es su carisma. Sin embargo, Carolina también es bastante fuerte con sus opiniones y su público la conoce.

Hoy apareció en la red exponiendo su cuerpo con un sexy trikini. Con 44 años esta venezolana es una de las mujeres más lindas de la televisión y el entretenimiento hispano. Pero, junto a su publicación dejó un comentario que podría generar mucho escozor entre sus seguidores, y problemente más en sus haters.

“La vida nos enseña, a veces a palos, con quién y sí y con quién no. Guerreros de Dios hoy y siempre”, escribió. Pero agregó un mensaje para todos aquellos que se atrevieran a señalarla, sólo por llevar esta sexy prenda y atreverse a hablar de Dios en su post.

“Por favor, no empiecen. Que los cristianos en la playa usamos trajes de baño. Todavía no he visto ninguno con ropa y bolsa en la cara”.

También dejó los siguientes hashtags en su publicación: “#godismorethanyouthink #miami #costarica #venezuela #orlando #españa #mexico #tampa #colombia #italia #francia”. Para cerrar su escribito pidiendo respeto en todo momento: “Respeto y entendimiento. Discernimiento, un lujo de pocos”.

Las respuestas no tardaron en llegar y estos son algunos de los comentarios que ha recibido, muchos destacan más la delgadez de su cuerpo, que el valor de sus palabras:

“Las cristianas si usamos traje de baño en la playa👍de repente algo más completo te quedaría mejor y guardas el testimonio que es lo más importante”, “Jovencita buenas tardes. Con el debido respeto, usted está enferma o algo parecido?? Porque esta en el hueso y no se ve nada saludable y si es cuestión de estética ya las flacuchentas están pasadas de moda. Espero que no se ofenda. Quizás me insulte pero es mi opinión”, “Ni me importa lo que me contesten solo diré la verdad esta mujer parece lombriz demasiado de flacucha”.

