Fuegos artificiales del 4 de Julio de Macy’s serán bajo extremas medidas de seguridad del NYPD

Los famosos fuegos artificiales del 4 de Julio de Macy’s el próximo lunes no serán solamente para festejar, como es una tradición, el Día de la Independencia, sino que esta vez también serán para celebrar la vuelta a normalidad en la ciudad tras lo peor de la pandemia del COVID-19. Y luego que en el 2020 el espectáculo pirotécnico se realizó de manera virtual, las autoridades neoyorquinas esperan que este año el evento sea más grande que nunca y vuelva a atraer a millones de espectadores.

“Este año será especial y la celebración del 4 de Julio una vez más no tendrá precedentes, pero esta vez por las razones correctas. Por su tamaño, su esplendor y, con suerte, sus multitudes. Y tengna la seguridad de que el Departamento de Policía de Nueva York estará allí con usted trabajando para garantizar que todo salga bien”, dijo este jueves la Jefa de Patrulleros del NYPD Juanita Holmes, quien dio a conocer algunas de las medidas extremas que se tomarán para garantizar la seguridad.

“Los neoyorquinos deben saber en este momento que no hay absolutamente ninguna amenaza creíble con respecto a la celebración de los fuegos artificiales del 4 de Julio. Nuestras oficinas de inteligencia y contraterrorismo están trabajando las 24 horas del día, monitoreando constantemente el flujo de amenazas junto con nuestros socios federales. El intercambio de información es fluido y siempre nos mantenemos ágiles y listos para responder a cualquier problema que pueda surgir”, indicó Holmes.

Más allá de miles de uniformes, Homes detalló que también tendrán algunos oficiales vestidos de civil y otros recursos de protección que permanecerán ocultos. “El apoyo adicional vendrá de nuestros equipos caninos (K-9), el escuadrón antibombas, la unidad de servicio de emergencia, la patrulla portuaria con numerosos barcos desplegados a lo largo de las vías fluviales, así como nuestra aviación vigilando desde arriba. Además de todo esto, como siempre, mantendremos nuestra superposición de contraterrorismo”.

Fuentes de la Uniformada aseguraron que la última vez que se implementaron medidas de seguridad tan extremas fue en el 2002, para la primera celebración del 4 de Julio después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre.

La Jefa de Patrulleros también hizo un llamado a los ciudadanos: “Tendremos oficiales prácticamente en todas partes durante este evento, pero también confiaremos en todos nuestros compañeros neoyorquinos. Ustedes son nuestros multiplicadores de fuerza. Entonces, si ve algo, por favor avise a su oficial más cercano. Gracias”.

Ready to see 4th of July fireworks in person this year? We've got you! Here's where you can view our fireworks show and celebrate IRL: pic.twitter.com/YpllVmmfkg

— City of New York (@nycgov) July 1, 2021